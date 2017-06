[BON PLAN] Le Sony Xperia X Compact est à 349.99 euros sur Amazon

Vous êtes à la recherche d’un téléphone à moins de 400 euros qui vaut largement plus ? Achetez le Sony Xperia X Compact qui est actuellement au meilleur prix sur Amazon.

Les finitions du Sony Xperia X Compact sont particulièrement soignées. Son look va en charmer plus d’un et vous en ferez sûrement partie. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un smartphone compact qui a une épaisseur de 9.5 mm et un poids de 135 g. Le Xperia X Compact a un écran LCD de 4.6 pouces qui affichera vos contenus dans une définition de 720 x 1280 pixels et une résolution de 319 ppp.

Le processeur Qualcomm Snapdragon 650 (1.4 GHz / 1.8 GHz) est couplé à 3 Go de RAM pour vous offrir une expérience fluide et immersive en toute circonstance. Ce téléphone tourne sous Android donc vous pourrez accéder au Google Play Store pour télécharger des tonnes d’applications. Vous aurez à votre disposition une mémoire interne de 32 Go extensible jusqu’à 256 Go par le biais d’une carte microSD.

Sony a mis également tout son savoir-faire dans les APN de son flagship. On note la présence à l’arrière d’un capteur de 23 millions de pixels idéal pour les plans larges. Pour les selfies et les visioconférences, vous pourrez utiliser une caméra frontale de 5 mégapixels.

Le Sony Xperia X Compact prend en charge la 4G pour vous permettre d’être constamment connecté à Internet. Si vous n’êtes pas couvert par ce réseau, vous aurez la possibilité de passer par le Wi-Fi. Ce mobile 4G est aussi doté des technologies Bluetooth 4.2 et NFC sans oublier les ports microUSB 2.0 et Jack 3.5 mm.

La batterie Li-Ion amovible de 2700 mAh assure une autonomie en communication de 14h et une autonomie en veile de 750h.

Le Sony Xperia X Compact est au meilleur prix sur Amazon

Le Sony Xperia X Compact a des caractéristiques exceptionnelles et son prix l’est aussi puisqu’il est vendu à 349.99 euros. Ce tarif inclut les frais de livraison. Le smartphone que vous recevrez sera neuf. Il est donc proposé à moins de 350 euros et à ce prix là, il va vite s’envoler donc n’attendez plus, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous.

> Offre d’Amazon

Vous n’arrivez pas à profiter de l’offre ? Laissez-nous un commentaire, nous tâcherons de revenir vers vous dans les plus brefs délais.