[BON PLAN] Sony Smartwatch 3 SWR50 à moins de 100 euros au lieu de 229.90 euros pendant les 72h de nuit blanche de Cdiscount !

Envie d’une montre connectée performante et ultra-pratique ? Vous n’avez pas envie de dépenser plus de 100 euros ? C’est votre jour de chance puisque pendant l’opération « 72h de nuit blanche » de Cdiscount, la montre connectée Sony Smartwatch 3 SWR50 est à un prix phénoménal !

La Sony Smartwatch 3 SWR50 est une montre connectée stylée qui s’accorde avec toutes les tenues et toutes les saisons. Solide comme un roc, elle pourra vous suivre partout même dans des endroits hostiles normalement pour ce genre d’objets mais la Smartwatch 3 SWR50 n’est pas une simple smartwatch. En effet, elle a toutes les qualités pour vous accompagner dans toutes vos activités. C’est bien pour ça qu’elle est certifiée IP68 donc protégée contre l’intrusion de l’eau. De plus, elle ne pèse que 45 g.

Son écran transflectif de 1.6 pouces a une définition de 320 x 320 pixels. Toutes vos données seront parfaitement lisibles peu importe les conditions.

Animé par un processeur Quad Core ARM A7 cadencé à 1.2 GHz et épaulé par 512 Mo de mémoire vive, la Sony Smartwatch 3 SWR50 fait preuve d’une fluidité impressionnante. La capacité de stockage est de 4 Go.

Cette montre connectée vous permettra de progresser en un temps record grâce à son podomètre et à son GPS. Sa connectivité est complète pour que vous puissiez la connecter rapidement à un smartphone Android 4.3 ou plus. Les technologies Bluetooth 4.0, NFC et Wi-Fi sont bien présentes. Vous serez averti quand vous recevrez un SMS sur votre téléphone.

Avec sa batterie de 420 mAh, la Sony Smartwatch 3 SWR50 a une autonomie en utilisation de 48h.

La Sony Smartwatch 3 SWR50 est disponible à un prix exceptionnel sur Cdiscount !

La Sony Smartwatch 3 SWR50 vous fait rêver ? Rendez-vous sur Cdiscount pour l’acheter à un prix spectaculaire ! Elle est affichée à 99.99 euros au lieu de 229.90 euros. La livraison est gratuite donc vous n’aurez aucun frais supplémentaire. Sautez sur cette occasion de vous faire plaisir !

> Offre de Cdiscount

Vous n’arrivez pas à profiter de cette offre ? Laissez-nous un commentaire, nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.