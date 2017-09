[BON PLAN] SFR propose une offre limitée sur son forfait 10 Go à 15.99€

C’est une nouvelle fois SFR qui vous propose une offre à ne pas manquer, un forfait tout illimité avec 10 Go de date pour 15.99€ par moi si vous être client box !

Si vous avez l’intention de changer de forfait dans les jours qui viennent, c’est le moment de profiter de l’offre de SFR. Un tout nouveau forfait est mis à votre disposition pour une durée limitée. Si vous avez besoin d’un montant modéré de data, on vous propose un forfait tout illimité, avec 10 Go de data en 4G sur le réseau de la firme. De plus, cette offre exceptionnelle est sans engagement et sans condition de durée. Cela veut dire que le prix ne changera jamais, même au bout de 12 mois ! C’est une offre à ne pas manquer.

Un forfait SFR illimité à vie pour 15.99€ par mois

Cette offre comprend :

Appels illimités en France et vers les DOM

SMS / MMS illimité en France et vers les DOM

la 4G du réseau SFR

365 j/an international

Si vous aimez voyager ce forfait vous propose de profiter de tout vos avantages habituels même lorsque vous êtes à l’étranger ! Profitez donc des appels, SMS/MMS illimités comme si vous étiez en France. malheureusement, vous ne pourrez pas profiter de vos datas à l’étranger. L’offre est proposée à 15.99€ si vous êtes déjà client box SFR, sinon, il faudra débourser 19.99€. Pour profiter de cette offre il vous suffit de vous rendre sur le site officiel, à l’aide du lien ci-dessous. Si vous n’êtes pas déjà client chez SFR, la carte SIM vous sera également facturée 5 euros lors de votre commande. Et un dernier point bien pratique, vous avez la possibilité de conserver votre numéro actuel, même si vous provenez d’un autre opérateur ! Donc n’hésitez plus !

