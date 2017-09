[BON PLAN] Série spéciale RED by SFR : votre box pour 10€, à vie !

Si vous avez besoin de changer de box, nous vous conseillons cette série spéciale RED by SFR. Profitez de la fibre et du très haut débit pour seulement 10€ ! On vous en dit plus.

Si vous souhaitez profiter d’une box à petit prix, RED propose une offre à durée illimitée ! Chez RED by SFR, on vous propose une RED Box pour seulement 10 euros par mois et ce, à vie ! Cette offre est sans engagements, donc pa de soucis si vous souhaitez changer plus tard. Les offre box de SFR sont généralement proposées au alentour des 20 euros, mais cette fois-ci vous avez l’occasion d’en profiter à moitié prix, ce qui vous permet une économie de 120 euros sur une année !

Red by SFR : un forfait box à vie pour 10€ !

Cette offre comprend :

I nternet très haut débit j usqu’à 100 Mb/s en vitesse de connexion et 50 Mb/s en téléchargement

usqu’à 100 Mb/s en vitesse de connexion et 50 Mb/s en téléchargement Appels illimités vers les fixes

vers les fixes SFR presse

Télévision (+2€/mois) avec 27 chaines

Si vous souhaitez profiter de cette offre il ne faudra pas trop tarder, vous avez jusqu’au 2 octobre pour en profiter. En bonus, vous ne verrez pas le prix de l’offre augmenter au bout d’un an, puisqu’une fois souscrite, vous pouvez en profiter à vie !

Pour profiter de l’offre de RED by SFR, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant :

Offre de RED by SFR

Si vous n’arrivez pas à profiter de l’offre, laissez-nous un commentaire ! Nous tâcherons de revenir vers vous dans les meilleurs délais.