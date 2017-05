[BON PLAN] Le Samsung Galaxy S8 est à 689.99 euros chez PriceMinister

Envie d’acheter l’un des smartphones les plus en vogue au meilleur prix ? Rendez-vous sur PriceMinister et tournez-vous vers le Samsung Galaxy S8 !

Le Samsung Galaxy S8 adopte un look contemporain qui va vous séduire dès le départ. Ses formes harmonieuses et ses courbes généreuses vont capter votre regard instantanément. Ce smartphone accueille un grand écran de 5.8 pouces en mesure d’afficher des images dans une définition de 1440 x 2960 pixels et une résolution de 568 ppp. Le confort de visionnage est optimal dans toutes les conditions.

Cette nouvelle génération de Galaxy S arrive avec une configuration survitaminée. Elle est composée d’un processeur Exynos 8995 (2.3 GHz / 1.7 GHz) et d’une mémoire vive de 4 Go. La capacité de stockage interne mise à votre disposition est de 64 Go et vous pourrez l’étendre jusqu’à 256 Go avec une carte microSD.

Le Samsung Galaxy S8 dispose d’un APN principal de 12 millions de pixels et d’un APN frontal de 8 mégapixels. Ces deux outils vous serviront des photos et des vidéos lumineuses en toute circonstance. Vous pourrez partager vos œuvres d’art sur les réseaux sociaux grâce à la 4G+.

Ce smartphone étanche propose un arsenal complet de fonctionnalités et des performances exceptionnelles alors n’attendez plus !

Le Samsung Galaxy S8 est au meilleur prix chez PriceMinister

Le Samsung Galaxy S8 est vendu à 689.99 euros sur PriceMinister, vous ne trouverez pas mieux ailleurs ! En plus, la livraison est gratuite donc vous n’aurez rien d’autres à payer. Vous recevrez un téléphone neuf donc pas de panique, il n’y a aucune arnaque. Vous n’avez qu’à cliquer sur le lien ci-dessous.

> Offre de PriceMinister

Vous n’arrivez pas à profiter de cette offre ? Laissez-nous un commentaire, nous tâcherons de revenir rapidement vers vous !