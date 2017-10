[BON PLAN] Samsung Galaxy S8 à seulement 548.99€ chez PriceMinister

Si vous avez envie de vous procurer l’un des derniers flagships de la firme sud-coréenne, c’est le moment d’en profiter. PriceMinister propose une promotion sur le Samsung Galaxy S8, on vous en dit plus !

Le Samsung Galaxy S8 est un smartphone qui propose un système très puissant, sécurisé, ainsi qu’un design exceptionnel avec son sublime écran borderless de 5.8 pouces. Ce dernier est muni d’une définition de 1440 x 2960 pixels, ce qui vous offre une superbe navigation sur la toile. Niveau processeur, l’appareil propose un Exynos 8895, accompagné de 8 cœurs et boosté par une mémoire vive de 4 Go. Il va sans dire que le smartphone saura faire tourner toutes les applications du store sans engouement et avec fluidité. Pour ce qui est de la capacité de stockage, le Samsung Galaxy S8 est fourni avec 64 Go de mémoire interne, extensible jusqu’à 256 Go. Ce qui vous laisse largement assez d’espace pour toutes vos photos et applications.

Côté photo, si vous êtes un amateur de capture de paysage ou autre, vous allez être ravi ! Le smartphone est équipé d’une caméra principale de 12 mégapixels et d’un capteur frontal de 8 mégapixels. Pour finir, l’appareil embarque une batterie de 3000 mAh, pour que vous puissiez utiliser votre appareil toute la journée.

Le Samsung Galaxy S8 au meilleur prix chez PriceMinister

Si vous êtes séduit par le Samsung Galaxy S8, il vous suffit de vous rendre chez PriceMinister. Le marchand propose le smartphone au prix de 548.99€, pour ce prix, vous avez droit à un appareil neuf et une livraison gratuite. Profitez de cette occasion pour vous faire livrer en point de collecte relais colis, pour un maximum de confort. Si vous souhaitez profiter de cette offre, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant :

Offre de PriceMinister

Vous n’arrivez pas à profiter de l’offre ? Laissez-nous un message, nous tâcherons de revenir vers vous !