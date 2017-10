[BON PLAN] Samsung Galaxy S8 à seulement 537 euros chez PriceMinister !

Il est temps pour vous de changer de smartphone ? Si vous avez envie de vous procurer l’un des nouveaux flagship du marché, on vous propose le Samsung Galaxy S8 au meilleur prix !

Le Samsung Galaxy S8 est un appareil qui propose un design impeccable et des performances surprenantes. Si vous aimez les écrans borderless, vous allez être séduit, l’appareil est équipé de ce genre d’écran, il mesure 5.8 pouces et est accompagné d’une définition de 1440 x 2960 pixels. Ce qui vous permet d’avoir une excellente qualité de navigation sur la toile ! Côté processeur, le smartphone est équipé d’un Exynos 8895, il est muni de 8 cœurs et boosté par une mémoire vive de 4 Go. Il va sans dire que l’appareil saura faire tourner toutes les applications du Store sans engouement ni latence. Pour ce qui est de l’autonomie, il embarque une batterie de 3000 mAh, non amovible, ce qui permet une utilisation d’une journée entière.

Si vous êtes fan de photos, le Samsung Galaxy S8 est fourni avec une double caméra principale de 12 mégapixels et une caméra frontale de 8 mégapixels. Avec ses 64 Go de mémoire interne, l’appareil vous permet de stocker tous vos chef d’œuvres mais aussi vos applications favorites !

Le Samsung Galaxy S8 au meilleur prix chez PriceMinister !

Si vous êtes séduit par le Samsung Galaxy S8, il vous suffit de vous rendre chez PriceMinister. Le marchand propose le smartphone au prix de 552 euros mais avec le coupon TICTAC15, vous n’allez payer que 537 euros ! Ce coupon valable jusqu’à 23h59 aujourd’hui vous offre 15 euros pour toute commande de 100 euros minimum. Pour ce prix, vous avez droit à un appareil neuf et une livraison gratuite ! Donc profitez-en le plus rapidement possible et n’hésitez pas à vous faire livrer en point de collecte relais colis.

Offre de PriceMinister

Vous avez un souci avec l’offre ? Laissez-nous un commentaire, nous tâcherons de vous aider dans les meilleurs délais !