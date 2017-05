[BON PLAN] Le Samsung Galaxy S7 coûte 429 euros chez Wowcamera

Vous voulez vous procurer l’un des meilleurs smartphones de l’année dernière ? Choisissez le Samsung Galaxy S7 qui est au meilleur prix chez Wowcamera.

Le Samsung Galaxy S7 est doté d’un magnifique écran Super AMOLED de 5.1 pouces disposant d’une définition de 1440 x 2560 pixels. Jeux vidéos, films, photos, sous le soleil, en pleine nuit, la qualité sera toujours excellente. La dalle prend place dans une coque ergonomique aux deux bords incurvés. Grâce à ses dimensions de 142.4 x 69.6 x 7.9 mm et son poids de 152 grammes, il pourra se glisser dans toutes les poches même les plus étroites. Ce mobile ne craindra ni les chocs, ni les chutes et encore moins la poussière et l’eau puisqu’il est certifié IP68.

Le Samsung Galaxy S7 est caractérisé par une puissance spectaculaire délivrée par un processeur Exynos 8890 et 4 Go de RAM. Fonctionnant sous Android, vous n’aurez aucun mal à naviguer sur l’interface de ce smartphone. Sa mémoire interne de 32 Go extensible avec une carte microSD vous permettra de stocker une tonne de fichiers.

Avec la 4G+, vous profiterez du haut débit pour discuter avec vos amis sur les réseaux sociaux ou regarder confortablement des vidéos en streaming. Par ailleurs, le Samsung Galaxy S7 est doté d’un port microUSB 2.0, d’un port jack 3.5 mm et du Bluetooth 4.2.

Vous allez pouvoir immortaliser vos moments préférés dans les meilleures conditions avec le capteur principal de 12 millions de pixels et le capteur frontal compte 5 mégapixels.

La batterie de 3000 mAh du Samsung Galaxy S7 lui offre une autonomie en communication de 22h.

Le Samsung Galaxy S7 est au meilleur prix chez Wowcamera

Vous avez encore plus envie d’acheter ce smartphone ? Achetez-le au meilleur tarif chez Wowcamera puisqu’il est vendu à 429 euros. La livraison est gratuite donc vous n’aurez pas de frais supplémentaires. Aucune mauvaise surprise à l’arrivée, votre smartphone fonctionnera parfaitement. Pour profiter de cette offre, cliquez sur le lien ci-dessous.

