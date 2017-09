[BON PLAN] Samsung Galaxy Note 8 : avec quel forfait peut-on faire le plus d’économies ?

Le Samsung Galaxy Note 8 vient tout juste de sortir en France. Seul, ce smartphone coûte plus de 1000 euros mais en souscrivant à un forfait, vous allez faire de sérieuses économies. Quelle est l’offre la plus avantageuse ?

Le Galaxy Note 8 est la nouvelle phablette de Samsung. Elle se démarque des Galaxy S8 et Galaxy S8+ grâce à son stylet S-Pen et son double capteur photo. Son prix franchit la barre des 1000 euros et ça risque de refroidir certains consommateurs mais si vous optez pour le forfait Jet 80 Go d’Orange en promo à 54.99 euros par mois pendant un an puis 69.99 euros par mois, ce téléphone vous coûtera seulement 399.90 euros après remboursement de 100 euros grâce à un coupon.

Samsung Galaxy Note 8 à seulement 399.90 euros sur Orange !

Dalle de 6.3 pouces d’une définition de 1440 x 2960 pixels, processeur Octo Core Exynos 8895 cadencé à 2.3 GHz, 6 Go de RAM, 64 Go de stockage interne, double capteur photo de 12 Mpx, ça vous donne envie ? Eh bien, ce sont les caractéristiques du Samsung Galaxy Note 8, le nouveau bolide de la marque sud-coréenne.

Sur Orange, il est vendu seul à 1009.90 euros mais vous pouvez faire baisser drastiquement ce prix ! Pour ce faire, vous devez souscrire au forfait Jet 80 Go avec engagement 24 mois à 54.99 euros pendant 12 mois puis 69.99 euros par mois. Avec cet abonnement, les appels sont illimités tout comme les SMS et les MMS. À noter que vos appels sont illimités vers les fixes de plus de 100 destinations. Vous aurez à votre disposition une enveloppe data de 80 Go pour naviguer confortablement sur le net. Une fois ceci fait, le Samsung Galaxy Note 8 sera à 499.90 euros. Pour profiter d’un remboursement différé de 100 euros, il vous suffira de remplir puis d’envoyer le coupon suivant . Ce dernier est valable jusqu’au 4 octobre prochain. Ainsi, ce smartphone ne vous aura coûté que 399.90 euros.

Pour bénéficier de cette offre, cliquez sur ce lien.

Vous n’arrivez pas à en profiter ? Vous avez des questions ? Exprimez-vous dans les commentaires, nous sommes à votre écoute.