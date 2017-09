[BON PLAN] Samsung Galaxy J3 2016 + poche waterproof à seulement 148 euros sur Cdiscount !

Vous voulez vous procurer un smartphone performant, compact et séduisant à moins de 150 euros ? Rendez-vous sur Cdiscount où le Samsung Galaxy J3 2016 est proposé à un prix exceptionnel avec une poche waterproof.

Le Galaxy J3 2016 est équipé d’un écran HD de 5 pouces sur lequel vous pourrez profiter de tous vos contenus dans une qualité convenable.

Avec ses dimensions de 142.3 x 71 x 7.9 mm et son poids de 138 grammes, le Samsung Galaxy J3 2016 se glissera sans problème dans un sac ou une poche.

Ce smartphone Samsung est animé par un processeur Quad Core cadencé à 1.5 GHz. Il est accompagné par 1.5 Go de mémoire vive et par 8 Go de stockage extensible via microSD jusqu’à 128 Go.

Pour immortaliser des scènes de votre quotidien, vous avez à votre disposition un APN dorsal de 8 millions de pixels et une caméra frontale de 5 millions de pixels. Vous pourrez partager vos clichés sur les réseaux sociaux en passant par la 4G ou le Wi-Fi.

Le Samsung Galaxy J3 2016 est doté d’un port Jack 3.5 mm et d’un port USB 2.0. Grâce à sa batterie de 2600 mAh, il a une autonomie en communication de 9h.

Sur Cdiscount, vous aurez avec ce smartphone Android une poche waterproof qui vous permettra de le transporter partout !

Samsung Galaxy J3 2016 + poche waterproof à un prix exceptionnel sur Cdiscount

Ce pack est en ce moment vendu à seulement 148 euros sur Cdiscount. Sur ce site marchand, la note moyenne est de 4.4/5 ce qui montre à quel point vous ferez une sacrée affaire en achetant ce mobile. La livraison est gratuite donc vous n’aurez aucun frais supplémentaire.

