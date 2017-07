[BON PLAN] Samsung Galaxy A5 2017 + carte micro SD 64 Go à 329 euros chez Boulanger

C’est une offre exceptionnelle à saisir de toute urgence ! Chez Boulanger, le pack Samsung Galaxy A5 2017 + carte micro SD 64 Go est à seulement 329 euros si vous additionnez l’ODR de 50 euros aux 50 euros de bonus reprise. Cette offre est valable jusqu’au 23 juillet 2017.

Le Samsung Galaxy A5 (2017) est doté d’un écran Super AMOLED de 5.2 pouces. Vos contenus seront diffusés dans une définition de 1080 x 1920 pixels et une résolution de 424 ppp. Vous profiterez d’une expérience totalement immersive. De plus, la dalle est protégée par un verre Corning Gorilla Glass donc elle n’a pas peur des rayures. Dans l’ensemble, ce téléphone Samsung est solide mais aussi étanche puisque certifié IP68.

Visuellement, on ne peut rien reprocher au Galaxy A5 2017 tant il est stylé. Grâce à son design ergonomique, vous allez pouvoir le prendre facilement en main. Pour rappel, il ne pèse que 158 g et son épaisseur est de seulement 7.9 mm.

Le Samsung Galaxy A5 2017 est équipé d’un processeur Exynos 7880 Octa cadencé à 1.9 GHz. Il est couplé à 3 Go de RAM pour vous permettre d’accéder en un temps record à une application ou à une fonctionnalité particulière. Même en mode polyvalent, l’interface de ce mobile Android restera réactive. Vous pourrez accéder au Google Play Store pour télécharger des jeux et autres applications. Pour les stocker, vous disposerez d’un espace de stockage de 32 Go. Si vous en voulez plus, sachez que la mémoire interne est extensible jusqu’à 256 Go avec une carte microSD. Ça tombe bien, le pack disponible chez Boulanger contient une carte microSD de 64 Go.

Avec les APN du Samsung Galaxy A5 2017, vous allez prendre des photos et réaliser des vidéos de qualité ! À l’arrière comme à l’avant, ce mobile est pourvu d’un capteur photo de 16 millions de pixels.

La 4G et le Wi-Fi vous permettra de naviguer confortablement sur Internet. Grâce au Bluetooth 4.2, vous aurez la possibilité de connecter un casque audio sans fil. Ce smartphone embarque aussi une puce NFC. Vous pourrez, par exemple, régler vos achats juste en posant le Galaxy A5 (2017) sur une borne compatible.

Le pack Samsung Galaxy A5 2017 + carte microSD 64 Go est à 329 euros chez Boulanger

Vous avez été séduit par la fiche technique de ce téléphone ? Il est actuellement disponible dans un pack avec une carte microSD 64 Go pour 429 euros au lieu de 463.99 euros. Si vous profitez de l’ODR de 50 euros ainsi que des 50 euros de bonus reprise, le prix passe à 329 euros ! Vous pourrez retirer ce pack en magasin ou le faire livrer gratuitement chez vous pour plus de confort.

