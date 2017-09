[BON PLAN] RED by SFR propose un forfait à 5€ avec 50 heures d’appels !

RED by SFR lance une nouvelle promotion sur son offre 5h d’appels à 5€ par mois. Vous pouvez désormais profiter de 50 heures de communication vocale ! Une offre à durée limitée !

Jusqu’au 4 octobre, RED by SFR propose son forfait 50 Mo avec 50 heures d’appels à seulement 5 euros par mois, mais également sans condition de durée. initialement, il est proposé au même tarif, mais avec 10 fois moins d’heures d’appels, soit un forfait 50 Mo en 4G avec 5 heures d’appels. Vous l’avez compris, cette offre vous permet de profiter pleinement de votre forfait mobile.

Un forfait RED by SFR avec 50 heures d’appels

Cette offre comprend :

50h d’appels 7j/7 et 24h/24 vers tous les opérateurs fixes et mobiles métropolitains.

vers tous les opérateurs fixes et mobiles métropolitains. SMS, MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine.

vers tous les opérateurs en France métropolitaine. 50 Mo inclus, en très haut débit (4G, 3G).

inclus, en très haut débit (4G, 3G). SFR Presse.

De plus, avec ce forfait, vous avez la possibilité de profiter de votre forfait à l’étranger. Depuis l’Union Européenne/DOM vous bénéficiez toute l’année de +50 heures d’appels, des SMS/MMS illimités et votre forfait internet de 50 Mo est utilisable depuis ces destinations. Vous avez la possibilité de bloquer votre forfait hors de la France avec l’option blocage. De plus, vous avez accès à une sélection de magazines et quotidiens variés avec SFR Press, qui est compris dans le forfait. N’oubliez pas que cette offre est disponible jusqu’au 4 octobre, donc ne tardez pas trop !

Si vous souhaitez profiter de cette offre, il vous suffit de suivre le lien suivant :

Offre de RED by SFR

Vous n’arrivez pas à profiter de l’offre ? Laissez-nous un commentaire, nous tâcherons de revenir vers vous dans les meilleurs délais !