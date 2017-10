[BON PLAN] RED by SFR : il vous reste très peu de temps pour profiter de l’offre 30 Go à 10 euros

Besoin de Go mais vous ne voulez pas dépenser beaucoup tous les mois ? Sachez qu’il vous reste quelques heures pour profiter du forfait RED by SFR Illimité 30Go à 10 euros !

RED by SFR sait comment faire plaisir aux mobinautes en lançant des offres exceptionnelles à des prix qui le sont tout autant. En proposant 30 Go à 10 euros par mois au lieu de 1 Go, le MVNO de SFR a les armes pour séduire un nombre considérable de consommateurs tant l’offre est alléchante. Mais attention, vous n’avez plus beaucoup de temps pour en profiter !

Le forfait RED Illimité 30 Go sans mobile sans engagement est idéal pour ceux qui passent un temps fou au téléphone puisque les appels sont illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Les SMS et les MMS le sont aussi vers tous les opérateurs en France métropolitaine.

Comme son nom l’indique, cet abonnement complet de RED by SFR comporte une enveloppe de 30 Go en très haut débit (4G, 3G). Il y a de quoi surfer sur Internet confortablement ! Sur ces 30 Go, vous pourrez utiliser 3 Go par mois d’Internet mobile depuis l’Union européenne et les DOM. Les appels et les SMS/MMS sont également illimités depuis ces zones.

Le service SFR Presse est inclut dans le forfait RED Illimité 30 Go pour que vous puissiez accéder à une sélection bourrée de magazines et de quotidiens de qualité comme l’Express, Libération ou encore Studio Ciné Live.

Forfait 30 Go à 10 euros de RED by SFR : dernières heures pour en bénéficier !

Cet abonnement très avantageux comprend :

• Les appels illimités vers tous les mobiles/fixes en France métropolitaine/DOM (hors Mayotte) et depuis l’Union européenne/DOM

• Les SMS/MMS illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine et depuis l’Union européenne/DOM

• 30 Go de data dont 3 Go par mois utilisable depuis l’Union européenne/DOM

• Le réseau SFR

• SFR Presse

Ce forfait est sans engagement, ce qui signifie que vous n’aurez aucun frais de résiliation si vous passez à un autre offre ou si vous changez d’opérateur. Dépêchez-vous, l’offre va bientôt se terminer !

