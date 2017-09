[BON PLAN] Profitez des prix exceptionnels sur PriceMinister, ainsi que 8€ offerts dès 49€ d’achats avec le code promo PARIS2024 !

Vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à vos proches ? En plus de proposer des offres exceptionnelles sur les Samsung Galaxy S8+, Samsung Galaxy Note 8, iPad Pro 10.5 pouces 2017 WiFi 64 Go et Huawei P10 Lite 32 Go (4 Go RAM), PriceMinister vous offre 8 euros pour 49 euros d’achat grâce au coupon PARIS2024. Cela est valable prendra fin ce mercredi 20 septembre 2017, à 23h59.

Vous allez faire des économies de folie aujourd’hui sur PriceMinister. Si vous êtes à la recherche d’un smartphone ultra-puissant, nous vous conseillons le Samsung Galaxy S8+ 64 Go, le Samsung Galaxy Note 8 64 Go ou encore le Huawei P10 Lite 32 Go (4 Go RAM). Ces trois téléphones s’adressent aux utilisateurs les plus exigeants. Pour ceux qui ont besoin d’une tablette intuitive et séduisante, l’Apple iPad Pro 10.5 pouces 64 Go WiFi (2017) a tout pour vous charmer et elle est affichée à un prix spectaculaire.

PriceMinister : venez profiter des offres exceptionnelles et des 8 euros offerts pour 49 euros d’achat grâce au coupon PARIS2024

Le Galaxy S8+ accueille un écran de 6.2 pouces (1440 x 2960 pixels), un SoC Exynos 8895 (2.3 GHz / 1.7 Ghz), 4 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage (extensible jusqu’à 256 Go), un capteur dorsal de 12 Mpx et une caméra frontale de 8 Mpx. Actuellement en promo, il coûte 590 euros au lieu de 605.99 euros et grâce au coupon PARIS2024, vous ne payerez que 582 euros.

> Le Samsung Galaxy S8+ est disponible à un prix magique ici

Même processeur et capacité de l’espace de stockage pour le Galaxy Note 8 qui embarque quant à lui 6 Go de RAM. L’écran de 6.3 pouces affiche une définition de 1440 x 2960 pixels. La partie photo se compose d’un double capteur dorsal de 12 Mpx et d’une caméra frontale de 12 Mpx. Pour avoir le vôtre, vous débourserez 847 euros au lieu de 918.99 euros.

> Vous pouvez acheter le Samsung Galaxy Note 8 au meilleur prix ici

Le Huawei P10 Lite dispose d’une dalle de 5.2 pouces Full HD (1080 x 1920 pixels). Son SoC Kirin 658 (2.1 GHz / 1.7 GHz) est accompagné par 4 Go de mémoire vive et 32 Go de mémoire interne (extensible jusqu’à 256 Go). L’APN principal à l’arrière compte 12 mégapixels tandis que celui à l’avant a une résolution de 8 mégapixels. Il est affiché à 245 euros grâce à une promotion et si vous ajoutez le coupon PARIS2024, le prix fondera jusqu’à atteindre les 237 euros.

> Le Huawei P10 Lite est disponible à un prix agressif ici

Plutôt tablette ? Sachez que l’Apple iPad Pro 10.5 pouces 64 Go WiFi lancée cette année est aussi de la partie. Au menu, une puce A10X Fusion, 4 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage, une dalle de 10.5 pouces (2224 x 1668 pixels), un APN dorsal de 12 Mpx et une webcam de 7 Mpx. Ça vous fait rêver non ? Si c’est le cas on vous comprend ! Actuellement en promotion sur PriceMinister, cette tablette iOS est disponible à 620 euros au lieu de 706 euros et grâce au coupon PARIS2024, le prix passe à 612 euros.

> La superbe offre sur l’Apple iPad Pro 10.5 pouces 64 Go WiFi 2017 se trouve ici

Vous n’arrivez pas à profiter de l’une de ces offres ? Dites-le nous dans les commentaires, nous trouverons rapidement une solution !