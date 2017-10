[BON PLAN] OnePlus 5 : le flagship-killer est à moins de 400 euros sur Gearbest !

Le OnePlus 5 est un véritable monstre de puissance capable de concurrencer sans problème les smartphones des géants de la téléphonie mobile comme Samsung, Apple ou encore LG. Sur GearBest, il passe sous la barre des 400 euros.

Le OnePlus 5 est un téléphone élégant qui affiche des courbes généreuses et des finitions soignées. Sa coque conçue dans des matériaux de grande qualité accueille un écran de 5.5 pouces Full HD. L’expérience sera totalement immersive.

Fluidité est le maître-mot de ce mobile Android qui embarque un Qualcomm Snapdragon 835 cadencé à 2.45 GHz et 6 Go de mémoire vive. Vous pourrez stocker des tonnes de fichiers dans l’espace de stockage de 64 Go qui est disponible.

Vous en avez marre d’attendre des heures pour que vos téléchargements se terminent ? La 4G+ est prise en charge sur le OnePlus 5 et si vous n’êtes pas couvert par ce réseau, vous pourrez profiter du Wi-Fi. Ce smartphone chinois est aussi doté du Bluetooth 5.0, d’un port Jack 3.5 mm et d’un port USB Type-C.

Vous serez surpris par la qualité des photos servies par ce téléphone. Il dispose d’un double capteur photo dorsal composé d’un objectif grand angle Sony IMX 398 de 16 millions de pixels et d’un téléobjectif IMX 350 de 20 millions de pixels. L’APN à l’avant compte quant à lui 16 millions de pixels.

Sa batterie de 3300 mAh assure une autonomie confortable de plusieurs heures.

Le OnePlus 5 est vendu au meilleur prix sur GearBest

Vous avez craqué pour ce téléphone mais vous cherchez partout où faire la bonne affaire ? Rendez-vous sur GearBest ! Il est actuellement vendu à 396.31 euros mais avec le coupon oneplugraifr, vous n’allez payer que 391.28 euros. N’hésitez plus, ruez-vous sur cette offre, la rupture de stocks va rapidement arriver !

