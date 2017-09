[BON PLAN] OnePlus 5 à seulement 433 euros chez PriceMinister !

Si vous pensez qu’il est temps de changer de smartphone, nous vous proposons aujourd’hui le OnePlus 5 à un très bon prix ! Meilleur Mobile partage son bon plan.

Vous allez certainement être séduit par le smartphone haut de gamme de OnePlus. L’appareil propose un écran tactile de 5.5 pouces, accompagné d’une résolution de 1920 x 1080 pixels. Ce qui vous permet d’avoir une excellente expérience de navigation sur la toile ou encore pour lire vos mails. Pour ce qui est du processeur, le OnePlus 5 est équipé d’un Qualcomm Snapdragon 835, octa core et boosté par une mémoire vive de 6 Go. Il va sans dire que le smartphone saura faire tourner toutes les applications du store sans engouement. Pour ce qui est de la capacité de stockage, l’appareil est fourni avec 64 Go de mémoire interne, ce qui est amplement suffisant pour stocker vos applications et photos préférées.

Si vous aimez prendre des photos, le OnePlus 5 propose un capteur principal de 16 mégapixels et une caméra frontale de 16 mégapixels également. Le smartphone vous permettra de prendre de beaux clichés de vos moments favoris ! Pour fini, l’appareil est disponible avec une batterie de 3300 mAh, pour vous permettre d’utiliser votre smartphone toute la journée.

Le OnePlus 5 au meilleur prix chez PriceMinister

Le marchand propose le smartphone au prix de 433 euros, pour ce prix, vous avez droit à un appareil neuf et une livraison gratuite !

