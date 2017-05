[BON PLAN] Le LG G6 est à 559 euros sur WOWCamera

C’est l’une des bonnes affaires du jour. Le LG G6, sorti le mois dernier, voit son prix chuter de 70 euros chez WowCamera. Pour tout savoir sur ce téléphone exceptionnel, lisez les lignes ci-dessous.

Le LG G6 est un téléphone particulièrement séduisant qui a un design épuré et contemporain. Son écran de 5.7 pouces vous offrira une qualité d’image spectaculaire grâce à une définition de 1440 x 2880 pixels et une résolution de 565 ppp. Cette phablette est certifiée IP68, ce qui signifie qu’elle résiste à l’eau et à la poussière. En outre, le LG G6 est un smartphone solide qui ne craint ni les chocs, ni les chutes.

Son processeur Qualcomm Snapdragon 821 (2.35 GHz / 1.6 GHz) est épaulé par une RAM de 4 Go. À eux deux, ils permettent au LG G6 de proposer une polyvalence totalement fluide. Aucun ralentissement ne viendra faire obstacle à votre expérience. Le LG G6 a un espace de stockage interne de 32 Go qui peut être étendue jusqu’à 256 Go avec une carte microSD.

Le double capteur photo dorsal de 13 millions de pixels vous en mettra plein la vue. Vous pourrez capturer sans problème tous les instants de votre vie dans une qualité irréprochable. Même constat avec l’APN frontal de 5 millions de pixels que vous pourrez réserver aux selfies et aux appels vidéo.

Le LG G6 est doté de la technologie NFC qui vous permettra, entre autres, de régler vos achats juste en posant ce mobile Android sur un terminal de paiement compatible. Le G6 dispose aussi du Bluetooth 4.2, donc vous pourrez, par exemple, connecter un casque audio sans fil.

Plus besoin de mot de passe pour déverrouiller ce smartphone, il vous suffira de poser le doigt sur son lecteur d’empreintes digitales. Préparez-vous à plusieurs heures d’utilisation sans interruption grâce à la batterie Li-Ion de 3300 mAh.

Le LG G6 est au meilleur prix chez WowCamera

Vous l’avez vu, le LG G6 est un smartphone qui a plein de qualités. Pour faire le plus d’économies, rendez-vous sur WowCamera. C’est là que ce téléphone est vendu à 559 euros au lieu de 629 euros. La livraison est gratuite donc vous n’aurez aucun frais supplémentaire à payer. Pour accéder à cette offre, cliquez sur le lien ci-dessous.

