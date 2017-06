[BON PLAN] Le LG G6 est à seulement 469 euros sur PriceMinister

Vous avez envie de vous procurer un téléphone de dernière génération au meilleur prix ? Un smartphone capable de vous impressionner dans tous les domaines ? Le LG G6 est au meilleur prix chez PriceMinister.

Le LG G6 en jette. Son design vous séduira en un instant. L’écran LCD de 5.7 pouces occupe une très grande partie de la surface. Il propose une définition de 1440 x 2880 pixels pour une résolution de 565 ppp. Ce téléphone étanche (certifié IP68) pourra vous suivre dans tous vos déplacements d’autant plus qu’il ne pèse que 163 grammes.

Du côté de la configuration technique, on trouve un Qualcomm Snapdragon 821 (2.35 GHz / 1.6 GHz) et 4 Go de RAM. Cela est amplement suffisant pour permettre au LG G6 de vous faire vivre une expérience fluide et immersive. La mémoire interne a une capacité de 32 Go et vous pourrez l’étendre jusqu’à 256 Go avec une carte microSD. Le tout tourne sous Android 7.0 Nougat.

Vous réussirez toutes vos photos et vidéos avec le LG G6. Il est doté d’un double capteur de 13 millions de pixels et d’une caméra frontale de 5 millions de pixels. Les photographes professionnels seront jaloux devant la qualité de vos réalisations. Vous pourrez les partager sur les réseaux sociaux en passant par la 4G ou le Wi-Fi. Ce smartphone Android intègre aussi une puce NFC. Cela vous permettra, par exemple, de régler vos achats juste en posant le LG G6 sur un terminal de paiement compatible.

La batterie de 3300 mAh vous garantit une utilisation sans interruption pendant plusieurs heures.

Le LG G6 est au meilleur prix sur PriceMinister

Vous êtes convaincu par les caractéristiques du LG G6 ? Empressez-vous de l’acheter sur PriceMinister car il est vendu à 469 euros au lieu de 649 euros. C’est une promo exceptionnelle ! De plus, il s’agit d’un produit neuf et la livraison est gratuite. Vous aurez la possibilité de payer en 4 fois ou en 10 fois. Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à l’offre de ce site marchand.

