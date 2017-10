Bon plan : le Xiaomi Redmi Note 4 est à 118 euros sur GearBest

Vous souhaitez changer de téléphone et vous recherchez un excellent rapport qualité/prix ? Jetez-vous sur le Xiaomi Redmi Note 4 qui est vendu au meilleur prix sur GearBest.

Le Redmi Note 4 a un design sobre et épuré qui ne manquera pas de vous séduire. Sa coque aux finitions soignées accueille un écran de 5.5 pouces Full HD (1080 x 1920 pixels) qui affiche une interface claire et dynamique ainsi que vos contenus dans une très bonne qualité.

D’excellentes performances sont permises par le Qualcomm Snapdragon 625 cadencé à 2 GHz et les 3 Go de mémoire vive. L’espace de stockage de 32 Go peut être étendu jusqu’à 128 Go avec une carte microSD.

Ce smartphone 4G vous permettra de télécharger à la vitesse de l’éclair des tonnes de contenus. Si vous n’êtes pas couvert par ce réseau, vous pourrez toujours passer par le Wi-Fi. Ce sera un jeu d’enfants de partager sur les réseaux sociaux les photos et vidéos prises par les capteurs photos du Xiaomi Redmi Note 4. Il est doté d’un APN dorsal de 13 millions de pixels avec flash et autofocus, et d’une caméra frontale de 5 millions de pixels.

Le Xiaomi Redmi Note 4 est un téléphone double SIM équipé d’un port microUSB et de la technologie Bluetooth 4.2 pour toujours plus de praticité. Sa batterie de 4100 mAh vous apportera une autonomie confortable.

Le Xiaomi Redmi Note 4 est au meilleur prix sur GearBest

Vous avez été convaincu par les caractéristiques de ce smartphone ? Sur GearBest il est vendu à 118.46 euros au lieu de 134.54 euros donc vous allez pouvoir économiser 16.08 euros. Sachez que ce téléphone est beaucoup plus cher chez d’autres sites marchands (180 euros en moyenne).

