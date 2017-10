Bon plan : le Xiaomi Mi Pad 3 est à 248 euros au lieu de 316.65 euros sur GearBest !

Besoin d’une tablette intuitive prête à se plier à toutes vos exigences ? Procurez-vous le Xiaomi Mi Pad 3 qui est en ce moment proposé à un prix défiant toute concurrence sur GearBest.

Le Mi Pad 3 de Xiaomi dispose d’un écran de 7.9 pouces d’une définition de 2048 x 1536 pixels. Vous allez en prendre plein la vue ! La qualité d’image est si exceptionnelle que vous aurez l’impression d’être devant une télévision dernier cri.

Cette tablette Android embarque un processeur Hexa Core (2.1 GHz et 1.7 GHz) et 4 Go de mémoire vive. À vous les jeux vidéo les plus gourmands du Play Store ! La polyvalence est au rendez-vous, vous passerez d’une tâche à une autre en très peu de temps. Avec 64 Go de stockage interne, vous pourrez conserver des tonnes de fichiers que cela soit des vidéos, des photos ou encore des jeux.

Le Xiaomi Mi Pad 3 vous servira de sublimes clichés peu importe les conditions de prises de vue. À l’arrière, cette tablette Wi-Fi est équipée d’un capteur de 13 millions de pixels et à l’avant, elle propose un capteur de 5 millions de pixels.

Si vous avez un casque filaire, vous pourrez le brancher sans problème sur le port Jack de 3.5 mm. Vous avez un casque sans fil ? Utilisez la technologie Bluetooth pour le connecter immédiatement au Mi Pad 3.

Le Xiaomi Mi Pad 3 est au meilleur prix sur GearBest

Cette tablette tactile vous correspond ? Empressez-vous de l’acheter sur GearBest, c’est là qu’elle est moins chère. Sur ce site, elle est normalement vendue à 316.65 euros, ce qui est déjà une belle affaire, mais grâce au coupon Octmipad, vous ne payerez que 248.07 euros !

> Offre de GearBest

