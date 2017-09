[BON PLAN] Le Xiaomi Mi Note 3 est à 383.50 euros pendant une vente flash sur GearBest !

Vous comptez changer de téléphone ? Vous voulez mettre moins de 400 euros dans un smartphone qui a les caractéristiques d’un haut de gamme ? Jetez-vous sur le Xiaomi Mi Note 3 qui est vendu à un prix spectaculaire pendant une vente flash sur GearBest.

C’est une claque visuelle, le Xiaomi Mi Note 3 est un modèle d’élégance. Il affiche des courbes généreuses et un design épuré avec des finitions soignées. Son écran de 5.5 pouces a une définition de 1080 x 1920 pixels. Vous aurez des étoiles dans les yeux à chaque fois que vous l’allumerez.

L’interface boostée par la surcouche maison MIUI 8 est fluide en toute circonstance. Vous pourrez remercier l’excellent processeur Octo Core Snapdragon 660 cadencé à 2.2 GHz. Il est soutenu par 6 Go de mémoire vive. Pour stocker des tonnes d’applications, de photos, de vidéos et de musiques, le Xiaomi Mi Note 3 est doté d’un espace de stockage de 64 Go.

Un double capteur dorsal de 12 millions de pixels est mis à votre disposition pour vous permettre d’immortaliser, par exemple, des scènes de vos vacances d’une qualité phénoménale. La caméra frontale de 16 millions de pixels vous servira des selfies éblouissants même dans des conditions de basse luminosité.

Le Xiaomi Mi Note 3 est un téléphone double SIM, ce qui signifie que vous pourrez avoir deux lignes téléphoniques sur un seul appareil, pratique non ? Ce mobile 4G est aussi doté du Bluetooth 5.0 et d’un port USB Type-C.

Le Xiaomi Mi Note 3 est au meilleur prix sur GearBest

GearBest a lancé une vente flash sur ce smartphone aux caractéristiques exceptionnelles. Il ne coûte que 383.50 euros. Dépêchez-vous, le stock se vide très rapidement ! Ce serait bête que cette offre passe sous votre nez alors cliquez sur le lien ci-dessous pour en profiter.

