[BON PLAN] Le Xiaomi Mi Mix 2 est à 465.85 euros sur GearBest !

Le Xiaomi Mi Mix 2 est le smartphone borderless du moment. Avec ses caractéristiques techniques de haute volée, ce téléphone vous surprendra à chaque fois. Pour l’acheter au meilleur prix, rendez-vous sur GearBest !

Le Mi Mix 2 de Xiaomi est visuellement irréprochable. Sa dalle de 5.99 pouces affichera vos contenus dans une définition de 1080 x 1920 pixels. Vous en prendrez plein la vue !

Avec son processeur Octo Core Snapdragon 835 cadencé à 2.45 GHz et ses 6 Go de RAM, le Xiaomi Mi Mix 2 va vous proposer une expérience exceptionnellement fluide. S’ajoute à cette configuration un espace de stockage de 64 Go.

La partie photo est composée d’un capteur dorsal de 12 millions de pixels pour les plans larges et d’une caméra frontale de 5 millions de pixels pour les selfies ainsi que les appels vidéo. La qualité sera constamment au rendez-vous même dans des conditions de basse luminosité.

Pas de panique, le Xiaomi Mi Mix 2 prend en charge tous les bandes 4G de notre territoire, ce qui signifie que vous pourrez télécharger rapidement des fichiers lourds et regarder des vidéos en streaming dans les meilleures conditions.

Le Xiaomi Mi Mix 2 passe sous la barre des 500 euros sur GearBest

Si vous avez été convaincu par les caractéristiques techniques de ce smartphone qui peut sans problème rivaliser avec un Samsung Galaxy Note 8 ou encore avec un LG G6, sautez sur cette occasion de l’acheter à un prix exceptionnel ! Normalement affiché à 491.82 euros, le coupon 11nov091 vous permettra de ne débourser que 465.85 euros pour avoir votre Xiaomi Mi Mix 2.

> Offre de GearBest

Vous n’arrivez pas à profiter de cette offre ? Laissez-nous un commentaire, nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.