Bon plan : le Xiaomi Mi Band 2 est à 14.38 euros sur GearBest !

Le Xiaomi Mi Band 2 est un bracelet connecté performant et élégant idéal pour les sportifs. Il est actuellement disponible à moins de 15 euros sur GearBest !

Le Mi Band 2 a un design moderne qui va immédiatement vous charmer. C’est un vrai plaisir de le porter autour de votre poignet tant il est léger avec ses 17 grammes. Vous pourrez l’emmener dans toutes vos aventures, sa solidité est à toute épreuve ! De plus, il est certifié IP67.

Toutes les informations s’afficheront sur un écran OLED de 0.46 pouce. Il vous offrira une lisibilité très satisfaisante dans toutes les conditions. Le Xiaomi Mi Band 2 est compatible Android (version 4.4 et plus) et iOS (version 7.0 et plus). Vous pourrez la connecter à votre smartphone en passant par le Bluetooth 4.0.

Le Mi Band 2 de Xiaomi est doté d’un cardiofréquencemètre et d’un podomètre mais ce n’est pas tout, ce bracelet connecté peut aussi analyser votre sommeil. Tout le monde sait qu’un bon sommeil est la clé pour progresser plus rapidement !

Grâce à sa batterie de 70 mAh, le Xiaomi Mi Band 2 a une autonomie confortable pour vous suivre pendant toutes vos séances d’entraînement.

Le Xiaomi Mi Band 2 est au meilleur prix sur GearBest

Ce bracelet a tout pour vous séduire ? Rendez-vous sur GearBest où il est vendu à 14.38 euros au lieu de 21.15 euros grâce au coupon BAND1025. Ne vous inquiétez, vous achèterez un Xiaomi Mi Band 2 neuf. Dépêchez-vous ces petits bijoux s’écoulent comme des petits pains et une si belle occasion ne se reproduira peut-être pas.

