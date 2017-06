[BON PLAN] Le Xiaomi Mi 6 4G est à 325.73 euros sur GearBest

Les bonnes affaires, c’est aussi sur GearBest. Le Xiaomi Mi 6 4G est vendu sur ce site marchand au meilleur prix. Si vous comptez vous offrir un smartphone polyvalent et stylé, sautez sur l’occasion.

Le Xiaomi Mi 6 4G propose un look contemporain qui va vous séduire en un instant. Son écran de 5.15 pouces est de très bonne facture. Sa définition est de 1080 x 1920 pixels et sa résolution est de 428 ppp. À noter que ce téléphone résiste aux éclaboussures.

Il est doté d’un Snapdragon 835 cadencé à 2.45 GHz et de 6 Go de RAM. L’interface fournie par la surcouche MIUI 8 est intuitive pour vous permettre d’accéder rapidement à vos contenus préférés. La capacité de stockage interne est de 64 Go, ce qui est amplement suffisant pour stocker une tonne d’applications, de vidéos ou de photos.

Le Xiaomi Mi 6 4G est, comme son nom l’indique, compatible 4G. Il prend aussi en charge le Wi-Fi. Double SIM, il vous donne la possibilité d’avoir deux lignes téléphoniques sur un seul appareil.

Tous vos clichés seront sublimes. Vous pourrez remercier le double capteur dorsal de 12 millions de pixels et le capteur frontal de 8 millions de pixels.

Ce smartphone chinois est alimenté par une batterie de 3350 mAh. Cette dernière est compatible avec Quick Charge 3.0. Vous oubliez souvent votre mot de passe ? Le Xiaomi Mi 6 4G est pourvu d’un lecteur d’empreintes digitales.

Le Xiaomi Mi 6 4G est au meilleur prix sur GearBest

Actuellement, le Xiaomi Mi 6 4G est disponible à 382.69 euros sur GearBest mais avec le code promo Mi6GJ4G, vous n’aurez qu’à débourser 325.73 euros. Dépêchez-vous, il ne reste que 57 exemplaires à l’heure à laquelle ce bon plan est écrit. Pour profiter de cette offre, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous.

