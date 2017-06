[BON PLAN] Le Wiko Lenny 3 est à 89.99 euros sur Amazon

Vous êtes à la recherche d’un téléphone pas cher proposant des performances honorables ? Le Wiko Lenny 3 est au meilleur prix sur PriceMinister.

Le Wiko Lenny 3 est un smartphone élégant qui ne tombe à aucun moment dans l’excès. Il est doté d’un écran de 5 pouces d’une définition de 720 x 1280 pixels et d’une résolution de 294 ppp. Vous allez pouvoir accéder à vos contenus dans une qualité satisfaisante.

Son puissant processeur ARM Cortex A7 est cadencé à 1.3 GHz. Il est épaulé par 1 Go de RAM. C’est amplement suffisant pour proposer une expérience fluide. Sous Android, ce mobile vous permettra d’accéder au Play Store. Vous pourrez ainsi télécharger des tonnes d’applications qui viendront se loger sur une mémoire interne de 16 Go extensible jusqu’à 64 Go.

Vous pourrez accéder à Internet sans problème car le Wiko Lenny 3 est compatible 3G+. Si vous n’êtes pas couvert par ce réseau, vous pourrez passer par le Wi-Fi. Ce smartphone peut accueillir une deuxième SIM donc vous aurez deux lignes téléphoniques. L’appareil photo à l’arrière compte 8 mégapixels tandis que la caméra frontale a une résolution de 5 mégapixels. Si vous voulez écouter de la musique, vous pourrez brancher un casque au port Jack 3.5 mm. Ce téléphone est aussi équipé du Bluetooth 4.0.

La batterie de 2000 mAh assure au Wiko Lenny 3 une autonomie en communication de 12.8h et de 450h en veille.

Le Wiko Lenny 3 est au meilleur prix sur Amazon

Le Lenny 3 de Wiko affiche un excellent rapport qualité/prix. Sur Amazon, il ne coûte que 89.99 euros et la livraison est totalement gratuite en France métropolitaine. Pour plus de confort, faites-vous livrer ce smartphone directement chez vous. Qu’attendez-vous ? Les prix bougent très rapidement sur ce téléphone !

>

Vous n’arrivez pas à profiter de cette offre ? Laissez-nous un commentaire, nous tâcherons de revenir rapidement vers vous.