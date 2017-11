Bon plan : le sublime Ulefone Mix 4G est à seulement 86 euros sur GearBest

Si le design d’un téléphone compte autant que les performances pour vous, alors vous allez tomber amoureux du Ulefone Mix 4G d’autant plus qu’il est vendu à un prix exceptionnel sur GearBest.

Vous voulez vous procurer l’un des smartphones borderless les plus séduisants du moment ? Tournez-vous vers le Ulefone Mix 4G ! C’est un véritable bijou. Son écran de 5.5 pouces affichera vos contenus en HD (720 x 1280 pixels). Très agréable à manipuler, cette dalle vous mettra des étoiles dans les yeux.

Tournant sous Android 7.0, le Mix 4G est un smartphone est particulièrement performant grâce à son processeur Octo Core MTK6750T cadencé à 1.5 GHz et ses 4 Go de RAM. Côté mémoire interne, vous aurez accès à 64 Go extensible via microSD.

Le Ulefone Mix 4G est doté d’un double capteur photo, oui, vous lisez bien. Les objectifs comptent respectivement 13 et 0.3 mégapixels. La caméra frontale a, quant à elle, une définition de 13 mégapixels. Vous pourrez partager vos réalisations sur Internet en passant par la 4G ou le Wi-Fi.

Par ailleurs, ce téléphone double SIM embarque un port microUSB et la technologie Bluetooth 4.1. Sa batterie de 3300 mAh vous permettra d’utiliser ce mobile pendant plusieurs heures sans interruption.

Le Ulefone Mix 4G est au meilleur prix sur GearBest

Ce smartphone ne vaut clairement pas son prix et vous allez encore halluciner en le voyant puisqu’il est vendu à 86.31 euros au lieu de 119.64 euros sur GearBest si vous saisissez le coupon suivant : OctAllezumix. Attention, il y a très peu d’exemplaires en stock et ils s’arrachent comme des petits pains alors n’attendez pas plus.

> Offre de GearBest

