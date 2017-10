Bon plan : le Sony Xperia XA1 Ultra est à 348.99 euros au lieu de 398.99 euros sur

Le Sony Xperia XA1 Ultra vous tente mais vous ne savez pas où le trouver au meilleur prix ? Direction SFR !

Le Xperia XA1 Ultra accueille un écran de 6 pouces Full HD (1080 x 1920 pixels) dans une coque solide qui ne craint ni les chocs, ni les chutes.

Son processeur est un Mediatek Helio P20 (2.3 GHz / 1.6 GHz) accompagné par 3 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage. C’est amplement suffisant pour profiter de toutes les applications présentes sur le Play Store. Le Sony Xperia XA1 Ultra proposera toujours une polyvalence fluide même quand plusieurs applications énergivores seront en arrière-plan.

La partie photo impressionne également avec un capteur dorsal de 23 mégapixels et un APN frontal de 8 mégapixels. Sony n’a plus rien à prouver, les photos et vidéos qui en ressortent tout simplement magnifiques. Toutes vos œuvres d’art pourront être partagées sur les réseaux sociaux en passant par la 4G+ ou le Wi-Fi. Les technologies Bluetooth 4.2 et NFC sont bien présentes pour vous faciliter la vie.

La batterie Li-Ion de 2700 mAh permet au Sony Xperia XA1 Plus d’avoir une autonomie en communication de 13h et de tenir 658h en veille.

Le Sony Xperia XA1 Ultra est vendu à un prix exceptionnel chez SFR

Sur le site de l’opérateur au carré rouge, le Xperia XA1 Ultra est proposé à 348.99 euros au lieu de 398.99 euros. Vous allez donc économiser 50 euros sur ce mobile mais attention, à l’heure à laquelle est publié cet article, il ne vous plus que 3h pour en profiter car il s’agit d’une vente flash donc dépêchez-vous !

