[BON PLAN] Le Samsung Galaxy S8 est à seulement 591 euros chez Wowcamera

Le prix du Samsung Galaxy S8 ne cesse de baisser ces temps-ci. Tant mieux ! C’est chez Wowcamera que ce smartphone haut de gamme aux caractéristiques exceptionnelles est affiché au meilleur tarif.

Le Samsung Galaxy S8 est tout simplement magnifique. Son design contemporain et ses finitions soignées vont vous en mettre plein la vue. Avec son écran Super AMOLED de 5.8 pouces, il est en mesure d’afficher des contenus dans une définition de 1440 x 2960 pixels et une résolution de 568 ppp. Vous serez totalement immergé dans vos jeux vidéo ou vos films. Le Galaxy S8 est un téléphone étanche puisqu’il est certifié IP68.

Le processeur Exynos 8895 (2.3 GHz / 1.7 GHz) fera des merveilles. Il est boosté par 4 Go de RAM. L’interface fournie par Android sera constamment fluide. De plus, elle est particulièrement agréable à utiliser. Sur le Play Store, vous trouverez des tonnes d’applications qui vous divertiront ou vous guideront dans la vie de tous les jours. Vous pourrez même personnaliser votre téléphone avec des fonds d’écran par exemple. Avec 64 Go de mémoire interne, vous aurez de la place pour stocker tous vos fichiers. S’il vous en faut plus, vous pourrez étendre cet espace avec une carte microSD jusqu’à 256 Go.

Le Samsung Galaxy S8 est un téléphone 4G+ qui embarque les technologies Bluetooth 5.0 et NFC. À l’arrière de ce mobile, vous trouverez un APN de 12 millions de pixels idéal pour les plans d’ensemble et les photos de groupe. Avec la caméra frontale de 8 millions de pixels, vos selfies seront lumineux et détaillés. Enfin, le Galaxy S8 est alimenté par une batterie de 3000 mAh.

Le Samsung Galaxy S8 est au meilleur prix chez Wowcamera

Vous avez été séduit par la fiche technique du Galaxy S8 ? Il est à 591 euros au lieu de 679.09 euros chez Wowcamera, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. De plus, la livraison est gratuite donc il n’y a aucun frais supplémentaire. Pas d’inquiétude, il s’agit d’un smartphone neuf, fourni avec un câble USB, un chargeur et des écouteurs.

