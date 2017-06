[BON PLAN] Le Samsung Galaxy S8 est à 579 euros chez Wowcamera

Vous êtes à la recherche de la bonne affaire sur le Samsung Galaxy S8 ? Ce smartphone haut de gamme qui affiche des performances spectaculaires est au meilleur prix chez Wowcamera.

Le Samsung Galaxy S8 est une phablette élégante qui va immédiatement vous charmer. Son écran incurvé de 5.8 pouces vous en mettra plein la vue. Sa définition est de 1440 x 2960 pixels et sa résolution est de 568 ppp. Vous profiterez d’une expérience totalement immersive. Ce smartphone est certifié IP68 donc il résiste à l’eau et à la poussière.

L’interface offerte par le Samsung Galaxy S8 est fluide à tout moment même quand vous lancerez plusieurs applications en même temps. Vous pourrez remercier la configuration de qualité composée d’un Exynos 8895 (2.3 GHz / 1.7 GHz) et de 4 Go de RAM. Aucun ralentissement ou bug ne viendra gâcher votre expérience. Toutes vos applis seront conservées dans une mémoire interne de 64 Go extensible jusqu’à 256 Go.

Vous allez pouvoir profiter de la 4G+ pour naviguer confortablement et à toute allure sur Internet. Si vous n’êtes pas couvert par ce réseau, vous pourrez passer par le Wi-Fi. Ce mobile Samsung est aussi doté du Bluetooth 5.0 et d’une puce NFC pour vous faciliter la vie.

Pour les photographes en herbe, le Samsung Galaxy S8 met à votre disposition un APN dorsal de 12 millions de pixels et un capteur frontal de 8 millions de pixels. Vos photos seront toujours réussies !

Le Samsung Galaxy S8 est au meilleur prix chez Wowcamera

Le Samsung Galaxy S8 vous plaît ? Vous voulez vous le procurer au meilleur prix ? Rendez-vous sur Wowcamera puisque ce téléphone Android est vendu à 579 euros au lieu de 679.09 euros soit une réduction qui dépasse les 100 euros ! Ce smartphone est neuf et la livraison est gratuite donc vous êtes tranquille, il n’y aura aucun frais supplémentaire.

