[BON PLAN] Le Samsung Galaxy S7 à 433 € + 30% remboursés seulement sur PriceMinister

À l’occasion de ce premier anniversaire du Priceclub, des offres intéressantes sont à saisir. Si vous aviez l’intention de changer de smartphone, alors n’attendez plus c’est l’occasion rêvée ! Le Samsung Galaxy S7 est actuellement disponible sur PriceMinister au prix de 433 €.

C’est un smartphone haut de gamme, élégant et complet pour des utilisateurs exigeants. Il dispose de caractéristiques très appréciables. En effet, il propose un sublime écran de 5.1 pouces avec une résolution de 2560 x 1440 pixels. Il à une prise en main très agréable facilitant ainsi les déplacements. Il est doté d’un processeur Exynos 8890 à 8 cœurs avec une fréquence de 2.3 Ghz, boosté par une mémoire vive de 4 Go afin de pouvoir faire tourner sans latence ni ralentissements vos meilleures applications. Niveau mémoire, il dispose d’une mémoire interne de 32 Go extensible jusqu’à 200 Go avec une carte micro SD.

Côté autonomie, le Samsung Galaxy S7 est équipé d’une batterie 3000 mAh offrant donc une autonomie de 22 heures, ainsi il sera facile de tenir facilement une journée avec une utilisation intensive.

Si vous aimez la photo, ce Smartphone vous plaira d’avantage. Il dispose d’un capteur principal de 12.0 mégapixels pour que vous puissiez réaliser de merveilleux clichés et d’un capteur frontale de 5.0 mégapixels pour des selfies réussis ou encore simplement profiter des applications comme Snapchat.

Samsung Galaxy S7 au meilleur prix chez PriceMinister

Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site marchand PriceMinister qui le propose actuellement au prix de 433 € seulement, profitez-en ! Vous pourrez également bénéficier de 30% remboursés grâce au PriceClub. L’offre se déroule de de 9h à 12h. Alors dépêchez-vous.

Vous n’arrivez pas à profiter de l’offre ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire, nous nous ferons un plaisir de revenir vers vous !