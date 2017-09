[BON PLAN] Le Samsung Galaxy Note 8 est disponible à 941.99 euros au lieu de 1009.99 euros sur eGlobal Central !

Vous voulez vous procurer le Samsung Galaxy Note 8 au meilleur prix ? Rendez-vous sur eGlobal Central ! Vous ne trouverez pas mieux ailleurs.

Le Samsung Galaxy Note 8 est un modèle d’élégance avc ses finitions soignées et son grand écran Infinity de 6.3 pouces sans bordures. En parlant de ce dernier, sachez que sa définition est de 1440 x 2960 pixels pour une densité de pixels de 522 ppp. Vous aurez des étoiles dans les yeux à chaque que vous regarderez un film ou jouerez à des jeux vidéo sur votre Galaxy Note 8.

Ce téléphone est certifié IP68, ce qui signifie qu’il résiste à l’eau et à la poussière. Vous pourrez même l’immerger pendant 30 minutes jusqu’à 1.5 mètre de profondeur. En plus d’être étanche, le Samsung Galaxy Note 8 est solide comme un roc ! Il vous suivra dans tous vos déplacements sans aucun problème.

Le S Pen est très facile à prendre en main. Grâce à lui, vous pourrez prendre des notes, dessiner ou encore faire défiler des images sur votre mobile. Vous serez encore plus productif qu’avant !

Le Samsung Galaxy Note 8 est fluide en toute circonstance. Cela est dû à la présence d’un processeur Octo Core Exynos 8895 cadencé à 2.3 GHz et accompagné par 6 Go de mémoire vive. Toutes les applications téléchargées sur le Play Store et vos autres fichiers pourront être conservés dans un espace de 64 Go extensible par le biais d’une microSD jusqu’à 256 Go.

Le Galaxy Note 8 est le premier smartphone de Samsung à être doté d’un double capteur photo dorsal. Avec sa résolution de 12 millions de pixels et son ouverture de f/1.7, il a les armes pour vous servir des clichés dignes d’un appareil photo professionnel. La caméra frontale compte, quant à elle, 8 millions de pixels. Vous pourrez faire des selfies et des visioconférences de qualité peu importe les conditions de prises de vue.

Pour partager vos œuvres d’art sur les réseaux sociaux, vous pourrez profiter de la 4G+ ou du Wi-Fi. Le Bluetooth 5.0 est présent pour vous permettre de connecter un casque audio sans fil entre autres.

La batterie Li-Ion de 3300 mAh vous offrira plusieurs heures d’utilisation sans interruption.

Le Samsung Galaxy Note 8 est au meilleur prix sur eGlobal Central

Un prix qui dépasse les 1000 euros ça vous fait grincer des dents ? Sur eGlobal Central, le Samsung Galaxy Note 8 est disponible à 941.99 euros donc vous allez pouvoir économiser 68 euros ! C’est actuellement le meilleur prix sur le marché. De plus, la livraison est gratuite puisque votre commande va dépasser les 50 euros. Sautez sur cette occasion !

> Offre d’eGlobal Central

Vous n’arrivez pas à profiter de cette offre ? Laissez-nous un commentaire, nous tâcherons de revenir vers vous dans les plus brefs délais.