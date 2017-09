[BON PLAN] Le Samsung Galaxy A3 2017 est à seulement 221.99 euros sur eGlobal Central

Vous avez besoin d’un nouveau smartphone mais vous ne comptez pas mettre plus de 250 euros ? Vous recherchez un téléphone élégant et puissant ? Jetez-vous sur le Samsung Galaxy A3 2017 qui est en ce moment au meilleur prix sur eGlobal Central.

Vous serez séduit par le design du Galaxy A3 (2017) qui met en avant des courbes généreuses et des finitions très soignées. Samsung a mis tout son savoir-faire pour concevoir ce mobile. Certifié IP68 et solide comme un roc, il pourra vous suivre dans tous vos déplacements même si vous faites de la randonnée.

Le Samsung Galaxy A3 (2017) est doté d’un écran Super AMOLED de 4.7 pouces d’une définition de 720 x 1280 pixels pour une résolution de 312 ppp.

Compact, le Samsung Galaxy A3 2017 cache quand même en lui un monstre : le processeur Exynos 7870 qui est cadencé à 1.6 GHz. Couplé à 2 Go de mémoire vive, il sera garant d’une fluidité constante même quand des applications énergivores seront lancées. Ces dernières pourront être stockées dans une mémoire interne de 16 Go extensible via microSD jusqu’à 256 Go.

Le Galaxy A3 2017 prend en charge la 4G et le Wi-Fi pour vous permettre d’être tout le temps connecté. Par ailleurs, ce smartphone Android dispose d’une connectivité complète : port USB Type-C, port Jack 3.5 mm, Bluetooth 4.2 et NFC.

L’équipement photo est aussi spectaculaire avec un capteur principal de 13 millions de pixels et un capteur frontal de 8 millions de pixels.

Armé d’une batterie de 2350 mAh, le Samsung Galaxy A3 (2017) tiendra plusieurs heures sans s’éteindre.

Le Samsung Galaxy A3 2017 est au meilleur prix sur eGlobal Central

Vous voulez faire de vraies économies ? Rendez-vous sur eGlobal Central où le Samsung Galaxy A3 2017 est vendu à 221.99 euros au lieu de 329.99 euros. Vous économiserez ainsi 108 euros ce qui n’est pas du tout négligeable. La livraison est gratuite puisque les commandes sont supérieures à 50 euros.

