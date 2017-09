[BON PLAN] Le OnePlus 5 passe à 381.22 euros sur GearBest avec le coupon oneplugraifr !

Le OnePlus 5 vous impressionne ? Vous voulez faire la meilleure affaire ? Rendez-vous sur GearBest car c’est là qu’il est au meilleur prix !

Le dernier flagship de 1+ embarque un écran AMOLED de 5.5 pouces Full HD (1080 x 1920 pixels). Avec une telle définition, vous allez pouvoir profiter de tous vos contenus dans une qualité exceptionnelle. La dalle est accueillie dans une coque séduisante où sont réunis des matériaux de qualité. L’épaisseur est de seulement 7.25 mm et le OnePlus 5 affiche sur la balance un poids de 153 grammes.

Le fameux Qualcomm Snapdragon 835 est à bord et ce processeur est cadencé à 2.45 GHz. Il est couplé à 6 Go de mémoire vive pour que l’interface soit constamment intuitive. Vous accéderez à vos fichiers et applications en un clin d’œil. Ces dernières peuvent être téléchargées sur le Google Play Store. Elles seront conservées dans un espace de stockage de 64 Go.

Le OnePlus 5 a aussi un équipement photo très complet avec une double caméra dorsale (objectif grand angle Sony IMX 398 de 16 Mpx et téléobjectif Sony IMX 350 de 20 Mpx) et une caméra frontale de 16 mégapixels pour vous permettre de réaliser des clichés lumineux et détaillés en toute circonstance.

Ce smartphone Android est compatible 4G+ et Wi-Fi donc vous serez toujours connecté. S’ajoutent à cela les technologies Bluetooth 5.0 et NFC. La connectivité est complétée par un port USB Type-C et un port Jack 3.5 mm.

Grâce au lecteur d’empreintes digitales, vous déverrouillerez facilement votre téléphone et vous serez le seul à pouvoir le faire !

