Bon plan : le OnePlus 5 est à 420 euros sur GearBest !

Il vous faut un téléphone efficace dans tous les domaines ? Optez pour le OnePlus 5 qui est vraiment l’un des meilleurs smartphones de la planète et il est au meilleur prix sur GearBest.

Le terminal de 1+ est un monstre de puissance. Il est animé par un Qualcomm Snapdragon 835 cadencé à 2.45 GHz et 6 Go de RAM. Côté stockage, vous aurez accès à 64 Go, ce qui est amplement suffisant pour conserver toutes vos applications que vous pourrez télécharger sur le Play Stotre.

L’écran de 5.5 pouces propose une définition de 1080 x 1920 pixels pour 401 ppp. Vous serez subjugué par la qualité d’image de la dalle. Elle est particulièrement lumineuse et offre des images de toute beauté.

Le OnePlus 5 est un smartphone 4G+ qui vous permettra de naviguer sur Internet à la vitesse de la lumière. Si vous n’êtes pas couvert par ce réseau vous pourrez passer par le Wi-Fi. Double SIM, ce téléphone vous offrira la possibilité d’avoir deux lignes téléphoniques sur un seul appareil.

Pour la photo, ce mobile intègre un double capteur dorsal de 16 et de 20 millions de pixels et une caméra frontale de 16 millions de pixels. Tous vos clichés seront réussis en toute circonstance.

Côté autonomie, vous serez aussi impressionné puisque la batterie de 3300 mAh fait parfaitement le boulot.

Le OnePlus 5 est au meilleur prix sur GearBest

Envie de vous procurer ce flagship killer ? C’est le moment puisqu’il est disponible à seulement 420.87 euros sur GearBest grâce au coupon gboneplus5. Dépêchez car les offres aussi intéressantes ne durent pas éternellement. Vous n’avez plus qu’une chose à faire maintenant : cliquez sur le lien ci-dessous !

> Offre de GearBest

> Si vous voulez voir d’autres smartphones à des prix exceptionnels, cliquez ici

Vous n’arrivez pas à en profiter ? Dites-le nous dans les commentaires, nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais !