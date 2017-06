[BON PLAN] Le Meizu M3 Max est à 213 euros chez MobileShop

Vous êtes à la recherche d’un smartphone performant avec un écran XXL ? Voici le Meizu M3 Max, un téléphone qui répondra sûrement à toutes vos attentes. Il est au meilleur prix chez MobileShop.

Le Meizu M3 Max est une phablette au format XXL qui est doté d’un écran LCD IPS de 6 pouces d’une définition de 1080 x 1920 pixels. Attendez-vous à une qualité d’image spectaculaire peu importe les conditions. Ce mobile est fin (7.9 mm d’épaisseur) et léger (189 grammes) pour ne pas vous gêner dans vos mouvements. Vous pourrez le transporter partout !

Il est animé par Android donc vous aurez la possibilité de télécharger des applications, des fonds d’écran ou des packs d’icônes sur le Google Play Store. Le Meizu M3 Max est équipé d’un Octo Core Mediatek MT6755 Helio P10 (1.8 GHz / 1 GHz). Ce processeur est accompagné par 3 Go de RAM. Enfin, vous aurez à votre disposition une mémoire interne de 64 Go extensible jusqu’à 256 Go.

Pour toujours plus de praticité, le Meizu M3 Max peut accueillir une deuxième SIM. Cela signifie que vous aurez deux lignes téléphoniques sur un seul mobile ! Vous pourrez naviguer à toute allure sur le web en passant par la 4G ou le Wi-Fi. La technologie Bluetooth 4.1 est également là pour vous permettre, par exemple, de partager des données avec un autre appareil.

Vous voulez capturer l’instant présent ? Le Meizu M3 Max sera encore à votre service. Il embarque deux APN. Le capteur dorsal compte 13 mégapixels et la caméra frontale en recense 5. Selfies, photos de groupe, visioconférences, le M3 Max assurera à chaque fois !

Pour déverrouiller ce smartphone double SIM, rien de plus simple ! Il dispose d’un lecteur d’empreintes digitales.

Le Meizu M3 Max est au meilleur prix chez MobileShop

Vous avez été séduit par les caractéristiques de ce téléphone ? Il ne vous reste plus qu’à l’acheter ! Pour faire une bonne affaire, c’est chez MobileShop que ça se passe puisque le Meizu M3 Max coûte 213 euros. Vous ne trouverez pas mieux ailleurs ! La livraison est gratuite donc il n’y a aucun frais supplémentaire. Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à l’offre.

