[BON PLAN] Le LG G6 est à 438 euros chez WowCamera

Vous voulez changer de téléphone car le vôtre ne supporte plus les dernières applications du Play Store ? Optez pour le LG G6, un smartphone haut de gamme qui va vous séduire dans tous les domaines. C’est chez WowCamera qu’il est au meilleur prix.

Le LG G6 a un design renversant. Ce téléphone Android va vous séduire en un instant. L’utilisation est constamment confortable. Solide, le G6 est également étanche puisqu’il est certifié IP68. Il vous accompagnera sans aucun problème dans toutes vos aventures. Ce mobile pèse seulement 163 grammes donc il ne vous encombrera pas.

La dalle de 5.7 pouces affichera vos contenus dans une définition de 1440 x 2880 pixels. Cet écran mettra sous vos yeux des images de toute beauté grâce à la technologie FullVision. Vous pourrez jouer à vos jeux vidéo préférés ou regarder des films dans les meilleures conditions.

L’interface du LG G6 sera tout le temps intuitive même quand vous lancerez plusieurs applications simultanément. Ce smartphone embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 821 (2.35 GHz / 1.6 GHz) et 4 Go de RAM. Vous accéderez rapidement au contenu demandé. Toutes vos applications seront stockées dans un espace de stockage de 32 Go extensible jusqu’à 256 Go par le biais d’une carte microSD.

Le double capteur photo du LG G6 va vous en mettre plein la vue avec sa résolution de 13 millions de pixels. Même chose concernant la caméra frontale de 5 millions de pixels. Il vous faudra très peu de temps pour télécharger des fichiers lourds puisque ce téléphone prend en charge la 4G. Il est aussi compatible avec le réseau Wi-Fi. Grâce au Bluetooth 4.2, vous aurez la possibilité de connecter un casque audio sans fil au LG G6. Avec sa batterie Li-Ion de 3300 mAh, ce téléphone vous assure plusieurs heures d’utilisation sans interruption.

Le LG G6 est au meilleur prix sur WowCamera

Vous êtes séduit par les caractéristiques du LG G6 ? Pour l’acheter au meilleur prix, c’est sur WowCamera que vous allez devoir vous rendre puisqu’il y est vendu à 438 euros au lieu de 611.08 euros. Vu le prix, les stocks vont rapidement s’épuiser d’autant plus que la livraison est gratuite alors n’hésitez-plus, c’est le bon moment pour vous procurer ce magnifique smartphone.

