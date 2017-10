Bon plan : le LG G6 est à 389 euros sur Wow Camera

Le LG G6 est un smartphone haut de gamme séduisant et performant que Wow Camera propose au meilleur prix.

Ce smartphone Android a un design de toute beauté. La firme sud-coréenne a mis tout son savoir-faire pour le concevoir et ça se voit ! Vous allez pouvoir consulter vos contenus sur un écran de 5.7 pouces dans une définition de 1440 x 2880 pixels et une résolution de 565 ppp. Vous en prendrez plein les yeux. Sa coque certifiée IP68 résiste à l’eau et à la poussière.

Le LG G6 en a sous le capot ! Il est doté d’un processeur Snapdragon 821 (2.35 GHz / 1.6 GHz) et de 4 Go de mémoire vive. L’espace de stockage de 32 Go est extensible avec une carte microSD jusqu’à 256 Go. Vous aurez accès au Google Play Store pour télécharger plein d’applications.

Le volet photo est composé d’un capteur dorsal de 13 millions de pixels et un capteur frontal de 5 millions de pixels. Vous pourrez aller sur vos pages web préférées sans problème puisque ce téléphone LG est compatible 4G et Wi-Fi.

Grâce à sa batterie de 3300 mAh, le G6 propose une autonomie très confortable.

