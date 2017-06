[BON PLAN] Le Lenovo Moto G5 est à seulement 196.58 euros sur PriceMinister

Le Lenovo Moto G5 est un smartphone pas cher efficace dans tous les domaines. Pour vous le procurer au meilleur prix, rendez-vous sur PriceMinister.

Le Lenovo Moto G5 va vous séduire avec ses courbes généreuses. La prise en main sera rapide et l’utilisation confortable même après plusieurs heures sur un jeu vidéo. Avec des dimensions de 144.3 x 72.8 x 8.9 mm et un poids de 144.5 g, il pourra vous suivre dans tous vos déplacements.

Ce téléphone 5 pouces est doté d’un écran LCD d’une définition de 1080 x 1920 pixels. Le processeur est un Qualcomm Snapdragon 430 cadencé à 1.4 GHz. S’ajoute à lui 2 Go de RAM. Le système aura les ressources nécessaires pour exécuter tous les types de tâches. Tournant sous Android, vous allez pouvoir vous rendre sur le Play Store pour télécharger des applis ou des fonds d’écran. Vous pourrez les stocker dans l’espace de 16 Go. Ce n’est pas assez ? Il est extensible jusqu’à 128 Go avec une carte microSD. Pour accéder à l’interface, vous n’aurez qu’à passer par le lecteur d’empreintes digitales.

Vous pourrez immortaliser vos moments préférés dans une qualité impressionnante grâce aux APN du Lenovo Moto G5. À l’arrière, c’est un capteur de 13 mégapixels et à l’avant, c’est un APN de 5 mégapixels. Vous avez envie d’écouter de la musique avec un casque audio ? Un port Jack 3.5 mm est à votre disposition pour une connexion filaire et la technologie Bluetooth 4.2 vous permettra d’utiliser un casque audio sans fil. Vous pourrez naviguer sur le net en très haut débit car le Moto G5 est un mobile 4G.

La batterie Li-Ion de 2800 mAh assure une autonomie en parole de 23h et une autonomie en veille de 368h.

Le Lenovo Moto G5 est au meilleur prix sur PriceMinister

Vous avez été séduit par la fiche technique de ce téléphone ? C’est le moment de l’acheter car il est à seulement 196.58 euros sur PriceMinister. Vous pouvez vous le faire livrer chez vous ou en point relais. Vous avez également la possibilité d’aller le récupérer chez le vendeur. Qu’attendez-vous ? Il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous.

Vous n’arrivez pas à profiter de cette offre ? Laissez-nous un commentaire, nous reviendrons rapidement vers vous.