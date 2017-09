[BON PLAN] Le Huawei P8 Lite 2017 est disponible à seulement 199 euros chez Boulanger

Vous voulez changer de téléphone mais vous ne comptez pas mettre plus de 200 euros ? Le Huawei P8 Lite 2017 est un smartphone particulièrement puissant vendu à un prix exceptionnel chez Boulanger.

Le Huawei P8 Lite (2017) a du style ! Peu importe vos goûts, son design sobre et élégant va vous séduire. Fin (7.6 mm d’épaisseur) et léger (147 g), vous pourrez le transporter partout, il ne vous encombrera jamais.

Son écran LCD de 5.2 pouces affiche une définition de 1080 x 1920 pixels pour une résolution de 424 ppp. Jeux vidéo, films et photos seront affichés dans une qualité spectaculaire même en plein soleil.

Animé par un processeur HiSilicon Kirin 655 (2.1 GHz / 1.7 GHz) et 3 Go de RAM, le Huawei P8 Lite (2017) exécutera sans problème tous vos fichiers et applications. Son espace de stockage interne de 16 Go extensible jusqu’à 256 Go par le biais d’une carte microSD vous permettra de conserver toutes vos données.

Avec son capteur dorsal de 12 millions de pixels et sa caméra frontale de 8 millions de pixels, le Huawei P8 Lite (2017) vous surprendra par la qualité des clichés qu’il aura pris. Vous pourrez les partager facilement et rapidement sur les réseaux sociaux puisqu’il s’agit d’un mobile 4G+ également compatible avec le Wi-Fi. Double SIM, le Huawei P8 Lite 2017 vous donnera la possibilité d’avoir deux lignes téléphoniques.

Grâce à sa batterie de 3000 mAh, le P8 Lite (2017) a une autonomie en communication de 21h et une autonomie en veille de 524h.

Le Huawei P8 Lite 2017 est affiché à moins de 200 euros chez Boulanger !

Ce téléphone a les caractéristiques pour vous convaincre ? Si c’est le cas, vous n’avez qu’à l’acheter chez Boulanger ! Affiché à 229 euros au lieu de 249 euros, le Huawei P8 Lite 2017 ne vous coûtera que 199 euros après une ODR de 30 euros valable jusqu’au 30 septembre 2017. À noter que la livraison est gratuite.

> Offre de Boulanger

> Conditions de l’ODR

Vous n’arrivez pas à profiter de cette offre ? Laissez-nous un commentaire, nous reviendrons vers vous rapidement !