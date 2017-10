[BON PLAN] Le HTC U11 est à 459 euros au lieu de 759 euros chez Sosh !

Le HTC U11 est un smartphone particulièrement séduisant dans tous les domaines et innovant notamment avec sa fonction ultra-pratique Edge Sense. Si vous hésitiez à franchir le pas à cause de son prix, c’est le moment de sauter sur l’occasion puisque vous allez pouvoir bénéficier d’une remise immédiate de 300 euros en l’achetant chez Sosh.

Le U11 de HTC est un véritable bijou conçu avec des matériaux haut de gamme. Son design vous charmera immédiatement peu importe vos goûts ! Doté d’un écran LCD de 5.5 pouces, il transformera vos contenus en oeuvre d’art puisque sa définition est de 1440 x 2560 pixels pour une densité de pixels de 534 ppp.

Côté performances, le HTC U11 saura vous combler. Il est doté d’un Snapdragon 835 et de 4 Go de mémoire vive. Tournant sous Android, il vous donnera accès au Play Store pour que vous puissiez télécharger des applications en tout genre. Pour les stockers, vous aurez à votre disposition 64 Go de mémoire interne extensible jusqu’à 2 To.

Grâce à la fonction Edge Sense, vous accéderez à des fonctionnalités juste en pressant les bords de ce téléphone Android. Pratique non ?

Le HTC U11 a obtenu la note de 90/100 de la part de DxOMark, ce qui signifie qu’il a un équipement photo exceptionnel composé d’un capteur dorsal de 12 millions de pixels et d’une caméra frontale de 16 millions de pixels.

Côté connectivité, ce mobile étanche assure encore avec une prise en charge de la 4G+ ainsi que la présence des technologies Bluetooth 4.2 et NFC sans compter celle du port USB Type-C.

Enfin, le HTC U11 tient plus d’une journée grâce à sa batterie de 3000 mAh.

Faites une bonne affaire en achetant le HTC U11 sur Sosh !

Ce smartphone 4G+ est normalement affiché à 759 euros sur Sosh mais vous allez pouvoir profiter des 300 euros de remise immédiate. Celle-ci est valable jusqu’au 12 octobre 2017 23h59. Vous allez donc payer 459 euros ! Vous serez livré à partir du 16 octobre 2017.

