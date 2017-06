[BON PLAN] Le HTC One A9 est à 290 euros chez Mobile Shop

Votre téléphone actuel ne vous plaît plus ? Eh bien, figurez-vous que c’est le bon moment pour en changer. Actuellement, le HTC One A9 est disponible au meilleur prix sur le site marchand Mobile Shop.

Le HTC One A9 propose un design sobre et élégant avec des bords arrondis pour une prise en main parfaite. Avec ses dimensions de 145.7 x 70.8 x 7.26 mm et son poids de 143 g, il pourra vous suivre dans tous vos déplacements. Il embarque ainsi un écran AMOLED de 5 pouces d’une définition de 1080 x 1920 pixels et d’une résolution de 441 ppp pour un rendu final de grande qualité.

Sous le capot, on retrouve un Octo Core Qualcomm Snapdragon 617 cadencé à 1.5 GHz. Le tout boosté par une mémoire vive de 2 Go. Fonctionnant sous Android, le HTC One A9 va vous permettre de télécharger des tonnes d’applications sur le Google Play Store qui viendront se loger dans une mémoire interne de 16 Go. Cette dernière est extensible jusqu’à 128 Go par le biais d’une carte microSD.

La partie photo est assurée par un capteur principal de 13 millions de pixels et une caméra frontale de 4 mégapixels. Vous pourrez donc réaliser de superbes clichés. Enfin, le HTC One A9 est doté d’une batterie Li-Ion de 2150 mAh qui lui apporte une autonomie en communication de 30h et une autonomie en veille de 761h.

Le HTC One A9 est au meilleur prix chez Mobile Shop

Si vous souhaitez vous procurer ce smartphone exceptionnel, c’est chez Mobile Shop qu’il faudra aller. Il y est actuellement disponible à 290 euros. C’est actuellement le meilleur prix du marché. La livraison est gratuite donc vous n’aurez pas de frais supplémentaires à payer. Pour accéder à l’offre, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien ci-dessous.

Vous n’arrivez pas à profiter de l’offre ? Laissez-nous un commentaire, nous tâcherons de revenir vers vous dans les plus brefs délais.