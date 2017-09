[BON PLAN] Le Honor 9 est affiché à 341.36 euros sur PriceMinister

Vous voulez vous offrir ou offrir à quelqu’un un smartphone au rapport qualité/prix spectaculaire ? Achetez le Honor 9 sur PriceMinister puisque c’est là que ce téléphone puissant et complet est au meilleur prix.

Le Honor 9 affiche un sublime design avec des bords arrondis et une épaisseur de seulement 7.45 mm. Son poids est de 155 g donc il ne vous encombrera pas. Par ailleurs, ce mobile chinois ne craint ni les chocs ni les chutes.

Son écran Super AMOLED de 5.15 pouces offre une qualité d’image plus que satisfaisante. La dalle est en mesure de proposer de la Full HD (1080 x 1920 pixels) pour une densité de pixels de 428 ppp.

La configuration technique est composée d’un processeur Octo Core HiSilicon Kirin 960 (2.4 GHz / 1.8 GHz) et de 4 Go de mémoire vive. La mémoire interne de 64 Go peut être étendue avec une carte microSD jusqu’à 256 Go.

Le Honor 9 prend en charge la 4G+ et le Wi-Fi pour vous permettre de naviguer sur le net dans les meilleures conditions. Les technologies NFC et Bluetooth 4.2 sont également à bord.

À l’arrière, ce téléphone double SIM embarque un double capteur photo de 20 et 12 mégapixels. Chaque cliché est lumineux, coloré et détaillé à souhait. Même constat concernant la caméra frontale de 8 mégapixels.

Pour déverrouiller rapidement et facilement le Honor 9, vous pourrez passer par son lecteur d’empreintes digitales.

Le Honor 9 est au meilleur prix sur PriceMinister

Cette fiche technique vous donne envie ? Si c’est le cas, on vous comprend et son prix sur PriceMinister est renversant : 341.36 euros. La livraison est gratuite et vous avez la possibilité de payer en 4 fois ou en 10 fois. Si vous êtes membre du PriceClub, 17.10 euros vous seront offerts sur vos prochains achats.

> Offre de PriceMinister

