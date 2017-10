Bon plan : le Honor 9 est à 296 euros sur GearBest !

Sorti en juillet 2017, le Honor 9 est un excellent photophone très performant mais vous allez halluciner en voyant son prix. Encore plus si vous l’achetez sur GearBest puisque c’est là que l’offre est la plus avantageuse.

Le Honor 9 est tout simplement magnifique. L’effet aurore boréale à l’arrière est un plaisir pour les yeux. Ses bords sont arrondis pour que l’utilisation soit toujours confortable. Ce smartphone chinois est équipé d’un écran LCD de 5.15 pouces Full HD (1080 x 1920 pixels).

Côté configuration technique, on trouve un processeur Octo Core HiSilicon Kirin 960 (2.4 GHz / 1.8 GHz) et 4 Go de mémoire vive. L’espace de stockage interne de 64 Go peut être étendu jusqu’à 256 Go avec une carte microSD. L’ensemble tourne sous Android 7.

Le Honor 9 est un mobile 4G+ qui prend aussi en charge le Wi-Fi. Il embarque également les technologies Bluetooth 4.2 et NFC ainsi qu’un port USB Type-C. Double SIM, ce smartphone vous donne la possibilité d’avoir deux lignes téléphoniques sur un seul appareil. Vous pouvez réserver une ligne à vos amis et une autre à vos collègues par exemple, c’est à vous de voir !

Comme dit plus tôt, le Honor 9 est un photophone spectaculaire. Il accueille un double capteur dorsal (12 + 20 Mpx) et une caméra frontale de 8 Mpx. Photos et vidéos seront lumineuses et colorées en toute circonstance.

Le Honor 9 est au meilleur prix sur GearBest

Vous voulez faire une affaire ? Achetez ce téléphone Honor sur ce site marchand ! Il est actuellement affiché à 309.70 euros

