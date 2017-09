[BON PLAN] Le Galaxy S8 est à 540 euros sur PriceMinister, une offre à ne pas rater !

Sur le site marchand PriceMinister, le Samsung Galaxy S8 est vendu au meilleur prix. Si vous voulez faire de vraies économies, n’attendez plus, jetez-vous sur cette occasion d’avoir ce smartphone extraordinaire !

En plus d’être agréable à manipuler, le Galaxy S8 est très attirant. Verre et métal se côtoient sur sa coque aux finitions exemplaires. Samsung a mis tout son savoir-faire pour réaliser un smartphone de toute beauté. Certifié IP68 et solide comme un roc, il ne craindra pas les endroits les plus hostiles.

L’écran Infinity de 5.8 pouces de ce téléphone Samsung vous en mettra plein la vue avec sa définition de 1440 x 2960 pixels et sa résolution de 568 ppp. L’expérience sera immersive peu importe le contenu que vous visualiserez sur la dalle de qualité de ce mobile.

Tournant sous Android, le Samsung Galaxy S8 offre une interface claire et dynamique. Polyvalent, il pourra exécuter des tonnes de tâches en même temps sans que votre expérience utilisateur soit gâchée par des ralentissements. Sa configuration technique est composée d’un processeur Exynos 8895 (2.3 GHz / 1.7 GHz), de 4 Go de mémoire vive et de 64 Go de stockage. Cet espace pourra être étendu avec une carte microSD jusqu’à 256 Go.

Le Galaxy S8 est compatible avec la 4G+ et le Wi-Fi. Ce n’est pas tout puisque ce téléphone a une connectivité complète avec un port microUSB 3.0, un port Jack 3.5 mm, le Bluetooth 5.0 et une puce NFC. Le volet photographique est tout aussi intéressant avec un capteur dorsal de 12 millions de pixels et une caméra frontale de 8 millions de pixels.

Le Samsung Galaxy S8 est au meilleur prix sur PriceMinister

Normalement affiché à 559 euros sur ce site marchand, le Galaxy S8 est disponible à 540 euros en ce moment. Ce n’est pas une version reconditionnée mais bien un smartphone neuf. La livraison est gratuite donc aucun frais supplémentaire. Vous aurez la possibilité de payer en 4 fois ou en 10 fois. Si vous êtes membre du PriceClub (inscription gratuite), 27 euros vous seront offerts sur vos prochains achats.

> Offre de PriceMinister

Vous n’arrivez pas à profiter de cette offre ? Dites-le nous dans les commentaires, nous tâcherons de revenir vers vous dans les plus brefs délais.