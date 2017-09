[BON PLAN] Le forfait B&You Light 30Go à moins de 10 euros est désormais disponible jusqu’au 9 octobre 2017 inclus !

Vous pensez que vous étiez passé à côté du forfait B&You Light 30 Go à 9.99 euros par mois ? Pas de panique, elle vient d’être prolongée jusqu’au 9 octobre 2017 inclus.

Cet abonnement pas cher comprend les appels et les SMS/MMS illimités. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que vous allez pouvoir contacter vos proches ou vos collègues sans compter ! C’est un forfait idéal pour ceux qui ont l’habitude de passer un temps fou au téléphone. Vous n’allez plus exploser votre abonnement grâce à l’offre de B&You.

En plus de ces avantages, ce forfait vous accorde une enveloppe data de 30 Go. Notez que le débit n’ira pas plus loin que les 2 Mb/s soit 250 ko/s. Ne vous inquiétez, vous allez tout de même pouvoir surfer confortablement sur le net.

Le prix du forfait B&You Light 30 Go ne changera pas après un an, vous payerez toujours 9.99 euros par mois. En plus, il s’agit d’un abonnement sans engagement donc vous aurez la possibilité de changer d’offre ou d’opérateur sans payer des frais de résiliation.

À noter que ce forfait B-and-You est uniquement utilisable en France métropolitaine.

Forfait B&You Light 30 Go à 9.99 euros : une offre complète à petit prix

Cet abonnement à moins de 10 euros inclut :

• Les appels illimités

• Les SMS et MMS illimités

• 30 Go de data jusqu’à 2 Mb/s

• Un accès aux 700 000 hotspots Wi-Fi Bouygues Telecom

On vous rappelle que vous avez jusqu’au 9 octobre 2017 inclus pour profiter de cette offre qui comprend tout de même 30 Go d’Internet mobile.

