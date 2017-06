[BON PLAN] L’Apple iPhone 7 32Go à 604.99 euros + 30 euros remboursés en Superpoints sur PriceMinister

L’iPhone 7 32Go est tout simplement magnifique. Il s’accorde avec tous les styles vestimentaires et vous séduira peu importe vos goûts. Il ne pèse que 138 g et ses dimensions sont de 138.3 x 67.1 x 7.1 mm.

Sa coque aux bords arrondis accueille un écran de 4.7 pouces d’une définition de 750 x 1334 pixels et d’une résolution de 326 ppp. Que vous soyez en plein soleil ou dans l’obscurité la plus totale, la qualité d’image sera la même : spectaculaire.

L’Apple iPhone 7 32Go embarque une puce Apple A10 cadencé à 1.8 GHz et 2 Go de RAM. Cette configuration fera des merveilles même en mode multitâche. Vous pourrez tester toutes les applications disponibles sur l’App Store sans problème. L’espace de stockage interne a une capacité de 32 Go.

Vous aimez immortaliser l’instant présent ? Vous allez adorer les APN de l’iPhone 7 32Go. Ce téléphone iOS est équipé d’un double capteur photo de 12 millions de pixels à l’arrière et d’une caméra de 7 millions de pixels à l’avant.

L’Apple iPhone 7 32Go prend en charge la 4G+ et le Wi-Fi pour vous permettre de naviguer sur vos pages web favorites. Une puce NFC et la technologie Bluetooth 4.2 sont également présentes sans oublier le port Lightning et le lecteur d’empreintes digitales.

