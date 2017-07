[BON PLAN] L’Apple iPad 9.7 pouces 128Go (2017) est à 409.99 euros sur eGlobal Central

Vous voulez vous procurer l’Apple iPad 9.7 pouces 128Go ? C’est sur eGlobal Central que cette tablette tactile est au meilleur prix.

L’iPad 9.7 pouces 128Go est une tablette élégante et confortable à utiliser. Elle ne pèse que 469 g. En plus d’être séduisante, elle est solide. Elle ne craint ni les chocs, ni les rayures. Son écran Retina de 9.7 pouces diffuse des images dans une définition de 2048 x 1536 pixels et une résolution de 264 ppp.

L’Apple iPad 9.7 pouces 128Go se caractérise par une fluidité irréprochable. Cette tablette iOS embarque une puce A9. Vous aurez à votre disposition un espace de stockage de 128 Go.

Vous pourrez même prendre des photos et enregistrer des vidéos avec l’Apple iPad 9.7 pouces 128Go puisque cette tablette tactile est dotée d’un APN dorsal de 8 mégapixels et d’une caméra frontale de 1.2 mégapixels. Vous aurez la possibilité de partager vos réalisations sur les réseaux sociaux en passant par le Wi-Fi. L’Apple iPad 9.7 pouces abrite également les technologies Bluetooth 4.2 et NFC.

Vous pourrez compter sur la batterie Li-Po de 32.4 Wh pour utiliser cette tablette pendant 10h sans interruption.

L’Apple iPad 9.7 pouces 128Go (2017) est au meilleur prix sur eGlobal Central

Ce site marchand vend l’Apple iPad 9.7 pouces 128Go à 409.99 euros au lieu de 509.99 euros. C’est une offre à saisir de toute urgence. Vous ne trouverez pas mieux ailleurs. La livraison est gratuite donc n’hésitez pas à vous faire livrer cette tablette chez vous pour plus de confort.

