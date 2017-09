[BON PLAN] La Poste Mobile prolonge son offre 5Go à 4.99€ jusqu’au 8 octobre !

Si vous aviez peur de pas pouvoir profiter de l’offre 5 Go avec 2 heures d’appels pour seulement 4.99 euros de La Poste Mobile, sachez que l’opérateur prolonge son offre !

Si vous avez besoin d’une offre à petit prix, mais qui vous propose tout de même un peu de data et la possibilité de communiquer par appels, l’offre La Poste Mobile Music avec 5 Go de data et deux heures d’appels est faite pour vous. Cette offre est disponible pour seulement 4.99 euros par mois. C’est un forfait sans engagement, qui est valable pendant 12 mois ! Vous réaliserez donc de belles économies chaque mois avec cette offre qui est à l’origine proposé pour 9.99 euros par mois. L’offre repassera donc automatiquement à ce tarif une fois la période des 12 mois passée.

La Poste Mobile Propose 5 Go pour seulement 4.99 € !

Ce forfait vous permet de profiter de :

2 heures d’appels en France metropolitaine

en France metropolitaine SMS / MMS illimités en France Métropolitaine

en France Métropolitaine 5 Go de data en 4G sur le réseau SFR

en 4G sur le réseau SFR Service Universal Music

L’offre de La Poste Mobile vous permet donc de profiter du service Universal Music gratuitement et en illimité pendant toute la durée de votre abonnement auprès de l’opérateur. Pour éviter de gaspiller vos 5 go de data, nous vous conseillons de faire attention et de vous mettre en Wifi lors de son utilisation. Le principal avec cette offre, c’est de réaliser des économies, vous allez pouvoir économiser 60 euros avec cette offre. Pour en profiter, il vous suffit de vous rendre sur le site de La Poste Mobile. Cette offre est uniquement disponible en ligne avec un code promo. Pour profiter de l’offre, il vous suffit d’entrer PROMOMUSIC lors de la finalisation de votre commande. Cette offre est disponible jusqu’au 8 octobre inclus !

Pour profiter de l’offre, cliquez sur le lien suivant :

Offre de La Poste Mobile

Vous n’arrivez pas à profiter de l’offre ? Laissez-nous un commentaire, nous tâcherons de revenir vers vous !