Bon plan La Poste Mobile : les Samsung Galaxy S7 et A5 2017 sont à des prix exceptionnels !

Il vous faut un téléphone performant et un forfait complet ? Rendez-vous sur le site de La Poste Mobile où vous pouvez avoir les Samsung Galaxy A5 2017 et Galaxy S7 à des prix spectaculaires avec un forfait. En plus, des accessoires vous seront offerts.

Si votre smartphone ne tient pas la route et que votre forfait ne répond plus à vos besoins ou bien qu’il est trop cher par rapport à ce qu’il propose, les offres La Poste Mobile vont sans doute vous plaire puisqu’elles comprennent un mobile de qualité et un forfait complet à petit prix.

Samsung Galaxy A5 2017 et coque Star Wars à 96 euros avec un forfait 10 Go à 19.99 euros

Ce smartphone étanche de la firme sud-coréenne propose un écran Super AMOLED de 5.2 pouces Full HD (1080 x 1920 pixels). Il est animé par un processeur Octo Core Eynos 7880 cadencé à 1.9 GHz et 3 Go de mémoire vive. Côté stockage, vous aurez accès à 32 Go et l’espace est extensible jusqu’à 256 Go avec une carte microSD. Le Samsung Galaxy A5 2017 est doté d’un capteur dorsal de 16 millions de pixels. La caméra frontale a la même définition. Vous pourrez bien entendu profiter de la 4G+ ou du Wi-Fi et la batterie Li-Ion 3000 mAh offre une autonomie confortable.

Le Galaxy A5 2017 coûte initialement 175.90 euros mais grâce aux deux ODR le prix passera à 96 euros.

Pour avoir ce téléphone Android à un prix extraordinaire, vous devrez aussi souscrire au forfait La Poste Mobile 10 Go à 19.99 euros par mois pendant 6 mois à 29.99 euros par mois. Cet abonnement avec engagement de 24 mois inclut les appels illimités en France et DOM ainsi que vers l’international. Les SMS le sont aussi en France et DOM. Vous pourrez également envoyer sans limite des MMS en France. Ce forfait à moins de 20 euros vous accorde 10 Go d’internet mobile.

Samsung Galaxy S7 + coque + batterie Star Wars à 123.90 euros avec un forfait 60 Go de La Poste Mobile à 29.99 euros

Pour Consumer Reports, il vaut mieux acheter un Galaxy S7 plutôt qu’un iPhone 8. Il faut dire que ce smartphone a des caractéristiques particulièrement séduisantes qui en font encore l’un des smartphones les plus performants de la planète. Il embarque un processeur Exynos 8890 cadencé à 2.3 GHz, 4 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage interne (extensible jusqu’à 200 Go). Vos contenus s’afficheront sur un écran Super AMOLED de 5.1 pouces d’une définition de 1440 x 2560 pixels. Compatible 4G+ et Wi-Fi, le Samsung Galaxy S7 vous permettra de profiter d’une fluidité exceptionnelle sur Internet. Pour la photo, il accueille du lourd avec un capteur dorsal de 12 millions de pixels (f/1.7) et un APN frontal de 5 millions de pixels. Enfin, sa batterie de 3000 mAh permet à ce mobile de proposer une autonomie en communication de 22h.

Grâce aux deux ODR, le Samsung Galaxy S7, sa coque et sa batterie Star Wars ne vous coûteront pas 243.90 euros mais 123.90 euros.

Vous devrez prendre le forfait La Poste mobile 60 Go pour bénéficier de cette offre. Vous payerez pendant 6 mois 29.99 euros par mois puis 39.99 euros par mois. Cet abonnement avec engagement 24 mois comprend les mêmes avantages que le forfait 10 Go mais avec 6 fois plus de date soit 60 Go !

> Offre sur le Samsung Galaxy A5

> Offre sur le Samsung Galaxy S7

