[BON PLAN] iPhone SE reconditionné à neuf à 244,99€ sur PriceMinister

Besoin d’un nouveau smartphone ? Pourquoi pas un iPhone SE, pratique et design, il saura vous séduire ! Meilleurmobile partage son bon plan.

Si vous voulez vous procurer un smartphone de la firme Apple, c’est le moment ! Avec l’arrivé de la prochaine Keynote de la marque, les prix des anciens modèles risquent de baisser. Nous vous proposons donc l’iPhone SE, il est muni d’un écran Retina de 4 pouces, pour une résolution de 1136 x 640 pixels. Ce qui vous permet d’avoir une bonne visibilité pour surfer sur la toile. Niveau technique, l’iPhone SE propose un processeur Apple A9, épaulé par une fréquence de 1,84 GHz et une mémoire vive de 2 Go. Il va sans dire qu’il vous sera possible d’utiliser votre appareil sans encombres ! Du côté de l’autonomie, on trouve une batterie Li-ion, cette dernière vous offre une autonomie de 14 heures en temps de parole et 240 heures en veille. Pour vous permettre de stocker toutes les données que vous souhaitez, le smartphone est fourni avec une mémoire interne de 16 Go, ce qui est suffisant pour vos photos et applications.

Vous aimez prendre des photos ? L’iPhone SE vous permet de prendre de beaux clichés avec son capteur principal de 12 mégapixels et la caméra avant de 1,2 mégapixels. N’hésitez pas à personnaliser vos plus beaux clichés pour meilleur rendu !

L’iPhone SE à 244,99 euros chez PriceMinister

Séduit par le smartphone ? Ça tombe bien, nous vous proposons l’appareil pour seulement 244,99 € chez PriceMinister. Pour ce prix, vous avez droit à un appareil reconditionné à neuf et une livraison gratuite ! C’est le moment d’en profiter et n’hésitez pas à vous faire livrer chez vous ou en point relais colis.

> Offre de PriceMinister

Un problème ? Une question ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire, nous tâcherons de répondre au plus vite !